Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iñigo Tizón y alberto loro, en acción este lunes en el auditorio con el pintxo 'Gato basque'. FOTOS F. DE LA HERA

Hondarribia

Gran Sol y Danontzat alcanzan la semifinal en el Campeonato de Pintxos

60 bares y restaurantes participarán en la vigésima edición del certamen, que se celebra en el auditorio hasta este miércoles

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Los dos establecimientos hondarribitarras que participan en el XX Campeonato de Pintxos 18/70 Euskadi y Navarra · Euskal Herriko XX. Pintxo Txapelketa, Iñigo Tizón ... y Alberto Loro del Gran Sol con 'Gato basque' y Gorka Irisarri del Danontzat con 'Okiducky', superaron este lunes la primera ronda y estarán esta tarde en la semifinal. El evento se disputa en el auditorio, con entrada gratuita y retransmisión por youtube, y el tercer representante bidasotarra es Iñaki Barrios del bar Manolo de Irun con 'Bilingüe', que compite este martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gran Sol y Danontzat alcanzan la semifinal en el Campeonato de Pintxos

Gran Sol y Danontzat alcanzan la semifinal en el Campeonato de Pintxos