Las 10 noticias clave de la jornada
Más de 300 ciclistas participaron en la marcha de Balazta.

Hondarribia

«¡Qué gozada que esté la calle cerrada!»

Más de 300 personas participaron en la marcha ciclista de Balazta que culminó en Mendelu

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

El aplazamiento de la marcha ciclista de Balazta por mal tiempo y su reubicación en una nueva fecha fueron una bendición y motivaron una participación récord y una jornada festiva y de reivindicación con muy buen tiempo.

Esta marcha suele empezar con una foto de todos los participantes en Damarri, en la cuesta que lleva a la calle Mayor, pero fue prácticamente imposible realizarla debido al elevado número de ciclistas que habían acudido a la cita. Hubo que poner los móviles en modo panorámico para que entraran todos.

Y después vino la marcha, que fue por el paseo Bidasoa hasta el final del paseo Butrón y volvió por la calle San Pedro para afrontar el último tramo por Kosta hasta Mendelu, donde la calle estaba cerrada al tráfico.

Y lo estaba desde las nueve de la mañana, para preparar los castillos hinchables y demás juegos. Ya a esa hora empezó a escucharse un comentario que se repitió unas cuántas veces a lo largo de la mañana: «¡Qué gozada que esté la calle cerrada!». Y lo disfrutaron sobre todo los pequeños con los juegos de Txiribuelta, la animación de Mikeltxi y los hinchables Aupa Kultur Lanak.

Hasta allí llegó también un gran balón con el lema 'Irun eta Hondarribia bidegorriz lotu' (Unir Irun y Hondarribia con bidegorri). Desde Balazta señalan que «este balón simboliza cómo las instituciones se pasan la pelota unos a otros y así llevamos años y años esperando un bidegorri que es súper necesario para unir las dos ciudades».

