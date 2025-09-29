Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

El aplazamiento de la marcha ciclista de Balazta por mal tiempo y su reubicación en una nueva fecha fueron una bendición y motivaron una participación récord y una jornada festiva y de reivindicación con muy buen tiempo.

Esta marcha suele empezar con una foto de todos los participantes en Damarri, en la cuesta que lleva a la calle Mayor, pero fue prácticamente imposible realizarla debido al elevado número de ciclistas que habían acudido a la cita. Hubo que poner los móviles en modo panorámico para que entraran todos.

Y después vino la marcha, que fue por el paseo Bidasoa hasta el final del paseo Butrón y volvió por la calle San Pedro para afrontar el último tramo por Kosta hasta Mendelu, donde la calle estaba cerrada al tráfico.

Y lo estaba desde las nueve de la mañana, para preparar los castillos hinchables y demás juegos. Ya a esa hora empezó a escucharse un comentario que se repitió unas cuántas veces a lo largo de la mañana: «¡Qué gozada que esté la calle cerrada!». Y lo disfrutaron sobre todo los pequeños con los juegos de Txiribuelta, la animación de Mikeltxi y los hinchables Aupa Kultur Lanak.

Hasta allí llegó también un gran balón con el lema 'Irun eta Hondarribia bidegorriz lotu' (Unir Irun y Hondarribia con bidegorri). Desde Balazta señalan que «este balón simboliza cómo las instituciones se pasan la pelota unos a otros y así llevamos años y años esperando un bidegorri que es súper necesario para unir las dos ciudades».