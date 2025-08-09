Gora Ama Guadalupekoa ya es centenaria

Joana Ochoteco Sábado, 9 de agosto 2025, 20:08 Comenta Compartir

El año, 1925, es una de las pocas referencias de los albores de la compañía Gora Ama Guadalupekoa. Se sabe, también, que surge de una escisión amistosa de Ama Guadalupekoa. «Y tenemos una foto del capitán, supuestamente de 1925», cuenta Fanfo Alza, quien cien años después ejerce este mismo puesto. «No hemos conseguido averiguar su nombre... Imagínate que hemos estado preguntando a gente ya mayor si sus padres sabían» los detalles de esos primeros años la compañía, «y también a un historiador, pero nadie tiene ni idea».

Esa información primigenia «se perdería», pero no así esa data, 1925, que figura también en la fotografía de archivo que acompaña a estas líneas y que muestra a integrantes de Gora Ama Guadalupekoa desfilando en las campas de Guadalupe. Es la muestra de que la compañía ya es centenaria, y tal efeméride merecía una celebración a la altura de la que vivieron ayer integrantes, cantineras y amigos de Gora Ama.

Cuando ya falta menos de un mes para el 8 de septiembre, compartieron una jornada festiva de reencuentro. Empezaron con una misa en la iglesia de la Marina y, al terminar, inmortalizaron el momento en una instantánea en la que no podía falta la bandera de la compañía. Según concreta el capitán, la responsabilidad de custodiarla durante todo el año es del abanderado, cargo que en la actualidad ejerce Martxel Txintxurreta. Junto a los tenientes Iñaki Tife, Bixente Aguirre y Migueltxo Iridoy y el propio Fanfo Alza, son los mandos de una compañía en la que desfilan cada año alrededor de 250 soldados, y que este 2025 tiene como cantinera a Euri Tife Arregui.

Entre las anécdotas, el capitán recuerda aquel 8 de septiembre en el que anduvieron buscando a la cantinera por medio hotel Jauregi

El uniforme de Gora Ama Guadalupekoa es muy similar al de Ama Guadalupekoa; la diferencia hay que buscarla en el calzado: como recuerda el capitán, «nosotros llevamos alpargatas blancas con cinta roja», mientras que los soldados de Ama Guadalupekoa calzan alpargatas blancas con cinta blanca.

Una gran fiesta

Tras ese inicio más solemne de la celebración del centenario, la gran familia de Gora Ama Guadalupekoa disfrutó de un aperitivo festivo que incluyó una txaranga. La jornada continuó con una comida en el Hotel Jaizkibel y posterior sobremesa amenizada, «cómo no», por DJ Kanupi. La compañía redondeó la celebración con varios sorteos: comidas y cenas, una cesta con productos de estética, abanicos...

Fue también la ocasión perfecta para rememorar anécdotas e historias. Fanfo Alza siempre recuerda la que vivió en su primer año como capitán: fue elegido a finales de 2019 pero, pandemia mediante, no pudo desfilar en el cargo hasta 2022. En aquel estreno, lógicamente, «como capitán tienes muchas cosas en la cabeza». Uno de los requisitos que debe cumplir la cantinera de Gora Ama Guadalupekoa es que, el 8 de septiembre, tiene que esperar en algún domicilio de la Marina a que la compañía, que forma allí, vaya a buscarla. «Si vive en Iterlimen o en Mendelu es igual, pero tiene que salir de una casa de la Portua». Aquel año, la cantinera «se hospedó en el hotel Jauregi», justo al lado de donde forma Gora Ama Guadalupekoa. Fanfo Alza reconoce que la cantinera ya le había dicho de antemano el número de la habitación, «pero yo tenía en la cabeza mil cosas». Al amanecer del 8 de septiembre, entre nervios y preparativos, la situación desembocó en los cuatro mandos de la compañía, más el fotógrafo, llamando habitación por habitación del hotel. «Y venga a tocar, y venga a tocar. En una de esas nos abrió una mujer en albornoz, recién salida de la ducha; claro, se asustó al ver allí a cuatro tíos con las espadas». Ya al final del día, concluido el Alarde, «ya nos echamos buenas risas a cuenta de la historia». Sin duda, tampoco faltarían en esa gran fiesta en la que ayer Gora Ama Guadalupekoa celebró esos cien años en el Alarde.