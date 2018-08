Gipuzkoa plaza acoge el concierto de verano de la Banda de Música La Banda de Música ofrecerá sus dos próximos conciertos en Gipuzkoa plaza. / F. DE LA HERA A las 23.00 y en la segunda parte junto con Herrikoa Abesbatza | En la actuación de hoy se podrán escuchar temas de Elvis Presley, Leonard Cohen, John Lennon y Michael Jackson I.A. HONDARRIBIA. Martes, 14 agosto 2018, 00:17

La Banda de Música Ciudad de Hondarribia no faltará hoy a la cita que tiene con el concierto extraordinario de verano. Si durante el año la agrupación ofrece sus actuaciones en el auditorio, en los 'arkupes' del ayuntamiento, en otras ubicaciones e, incluso, a modo de pasacalles, el escenario de estas fechas es Gipuzkoa plaza.

A las 23.00 está previsto que arranque el recital, bajo la dirección de Alazne Alberdi. Desde la Banda de Música apuntan que «este concierto, en víspera de la Asunción, encierra un entrañable recuerdo para nosotros y lo preparamos, si cabe, con más ilusión e interés que los del resto del año, interés que viene dado por la búsqueda cada vez de algo nuevo que ofrecer. El concierto, a nuestro parecer muy ameno, se divide en dos partes».

En la primera parte intervendrá la Banda de Música en solitario con cuatro composiciones de las que las tres primeras serán de primera audición en Hondarribia. Se trata de 'Sir Duke', de Stevie Wonder con arreglos de Naohiro Iwai, 'A tribute to Elvis', una recopilación de los temas más conocidos de Elvis Presley, con arreglos de James Christensen, y 'Supertramp', temas de la banda británica con arreglos de André Waignein. La primera parte acabará con 'God save the queen', el segundo y polémico sencillo de Sex Pistols, de 1977.

En la segunda parte del concierto subirá al escenario también Herrikoa Abesbatza, un coro fundado hace tres años por miembros de diferentes coros de Hondarribia y que preparan y dirigen Aritz Enparan y Ander Ribes. Otros cuatro temas compondrán la segunda parte de la actuación de mañana: 'What a wonderful world', de Louis Armstrong, con arreglos de Marcel Saurer, 'Hallelujah' de Leonard Cohen, con arreglos de Michael Brown, 'Imagine' de John Lennon con arreglos de Takashi Hoshide y 'We are the world', de Michael Jackson con arreglos de Salvatore Mauro.

De nuevo el 6 de septiembre

Tras la actuación de hoy, la siguiente de la Banda de Música será en el mismo escenario, el 6 de septiembre con la presentación de las cantineras y el concierto extraordinario de fiestas.