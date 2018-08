«Ver a la gente desde dentro será especial» Jueves, 30 agosto 2018, 00:40

«Desfilar es lo que más ilusión me hace», reconoce María. «Verme vestida de cantinera y ver a todo el mundo en las aceras tiene que ser muy especial». Supo que iba a ser cantinera de Ama Guadalupekoa mientras tomaba algo con sus amigas en una terraza de La Marina. «Mi tío se acercó con el capitán, me lo presentó y me dieron la noticia. En ese momento me dio mucha vergüenza porque había mucha gente y me quedé asombrada, sin saber qué decir. Lo único que me salía en ese momento era dar las gracias».