Hondarribia

Gaur da Udal Euskaltegian izena emateko azken eguna

I. A.

HONDARRIBIA.

Asteazkena, 17 iraila 2025, 19:58

Udal Euskaltegian martxan jarriko den hurrengo ikasturterako izena emateko azken eguna gaur da. Bulegoan (10:00-13:00 eta 16:00-19:30), telefonoz deituta (943 64 12 16 eta 747 40 43 60), posta elektronikoz (euskaltegiaz@hondarribia.eus) edota online (www.udaleuskaltegia.hondarribia.eus) egin daiteke gestioa.

Urriaren 2tik ekainaren 7ra joango den ikasturtean A1etik C2.2ra maila guztiak landuko dira eta hainbat titulu ofizilaterako prestatu: HABE, Hizkuntza Eskola Ofiziala, Administrazio Publikoak (Osakidetza, Justizia, Ertzaintza eta Hezkuntza). Hizkuntza Eskakizun guztiak (HE1-HE2-HE3-HE4) ere jorratzen dira. Eskola orduak goiz eta arratsaldez dira, aurrez aurre, eta online taldeak ere badaude.

165 orduko ikastaroaren matrikula 196,35 eurotakoa da (ordainketa bi epetan egin daiteke). Langabezian egonez gero, 165 orduko ikastaroaren prezioa 19,64 eurotakoa da. Bestelako iraupena duten ikastaroak aurreko tasaren arabera dira (1,19 euro orduko).

%100eko diru-laguntzak jasoko ditutze ondoko baldintzak betetzen dituzten ikasleek: Hondarribian bizitzea, gutxienez %80ko asistentzia bermatzea, maila bakoitzari dagozkion azterketa guztiak egitea eta udal zerga guztien ordainketa eguneratua izatea.

