«Tengo ganas de que llegue el día y dar carpetazo» Mikel Garikoitz dará un concierto el 31 de julio en Gipuzkoa Plaza. 'Urtzi betirako' es el título del nuevo disco de Mikel Garikoitz, un homenaje muy especial a su hijo que culminará con un concierto el 31 de julio en Gipuzkoa Plaza E. P. HONDARRIBIA. Domingo, 30 junio 2019, 00:14

El próximo 31 de julio Mikel Garikoitz Errezola se subirá a un escenario por última vez a las 22.30 horas. Lo hará en Gipuzkoa Plaza en una fecha señalada para él, la misma en la que hace tres años fallecía su hijo como consecuencia de una leucemia. Ese día cantará las diecisiete canciones del disco que ha creado en su homenaje, 'Urtzi betirako'. «Tengo ganas de que llegue el concierto porque supondrá un antes y un después», asegura.

Tras la pérdida de su hijo, el cantante creó una serie de temas porque «me salían de dentro» y empezó a pensar en la idea de crear un trabajo para rendirle un homenaje. «El detonante para que saliese adelante es lo que nosotros en el disco llamamos la diecisiete», explica, la edad con la que su hijo dijo adiós. «Un día empecé a improvisar una melodía en el piano y Urtzi entró en la sala y me dijo que era muy bonita. Le prometí que terminaría el tema y este es el resultado».

Se trata de un proyecto en el que ha tenido la ayuda de muchísima gente, entre ellos Jexux Mari Mendizabal y Joxerra Gartzia, dos artistas que anteriormente habían trabajado con Mikel Garikoitz y que han desempeñado un papel vital como letristas. «Se han implicado de manera especial», señala. Los tres empezaron a grabar el 15 de febrero un disco que ha surgido en momentos en los que «estás rematadamente mal. Cuando estás pasando por una situación tan difícil los sentimientos afloran mucho más».

El compositor reconoce que tiene ganas de que llegue el día porque «va a ser un antes y un después. Estamos poniéndole mucha ilusión pero tengo muchas ganas de terminarlo y pegar carpetazo, porque se me está haciendo cuesta arriba. Si sigo adelante es porque hay muchísima gente que está empujando. Personas como Mikel Erentxun, La Oreja de Van Gogh, Benito Lertxundi o el Athletic, el club de nuestros amores. Todos ellos y muchas más personas hacen que continúe por inercia».

Por última vez

Sin querer desvelar demasiado sobre un concierto en el que habrá muchas sorpresas, Mikel cuenta que «se me va a hacer tremendamente duro subirme al escenario durante más de una hora. La gente que esté escuchando va a tener sus razones para emocionarse y todo el que acuda va a saber de qué estoy hablando. Todos desgraciadamente tenemos algún familiar o un amigo que se nos ha ido».

Errezola tiene claro que la de la plaza Gipuzkoa será su última actuación. «Voy a seguir componiendo, estudiando, pero dejo los directos». Tras treinta y un años de escenarios, el músico destaca el esfuerzo «tan brutal que hay que hacer a nivel organizativo, de producción o ensayos. No es una crítica, pero eso la gente no lo ve. Para seguir con todo ello hace falta fuerza y yo ya no la tengo. Se me ha agotado».

Para poder financiar 'Urtzi betirako', Errezola puso en marcha un crowdfunding que en principio pretendía recaudar 3.500 euros, una cantidad necesaria para arrancar con el proyecto que no tardó en superarse. Es lo que va a costar la grabación, la edición o la imprenta, pero no es el objetivo real que persigue Mikel Garikoitz. «Estuvimos un año y ocho meses en el Hospital Donostia, en la planta de oncología infantil. Todo acabó de la peor manera posible, pero durante ese tiempo estuvo cuidado espectacularmente bien. No sé de qué manera, pero tengo que devolver todo ese cariño».

El verdadero objetivo

El sueño de Mikel Garikoitz es recaudar una cifra mucho mayor de la mencionada. «Quiero darme el gustazo de que mi otro hijo, uno de los chelistas que está formando parte de la grabación, entregue un cheque con un importe elevado a una organización que está trabajando contra la leucemia infantil».

Los interesados pueden colaborar a través de la web www.ulule.com/mikel-garikoitz/. Quienes lo hagan recibirán el CD en digipack A5 acompañado de un libreto o una revista, dependiendo de la cantidad aportada. El digipack se presenta en un formato más escueto e incluye dibujos basados en la vida de Urtzi que ha elaborado Marta Garbizu. La revista es más extensa, con contenido de las letras en varios idiomas, fotos o información de toda la gente que forma el proyecto.

«Yo no lo hubiese podido hacerlo solo», reconoce Garikoitz. «El tema del crowdfunding, por ejemplo, ha sido un pequeño descubrimiento para mí. Si no llega a estar detrás de esto Goyo Cardiel, no hubiese hecho nada. Es una de las personas clave que está haciendo un gran trabajo en la sombra».

El de Marta o el de Goyo son sólo dos de los nombres que conforman una lista interminable de gente que está ayudando a Mikel. Iker Gartzia (escenografía), Gorka Aguirre e Iñigo Cruz (técnicos de sonido), Paco Flores (técnico de grabación) o Iñaki Guezala, que ha hecho los arreglos de cuerdas, también están formando parte de un proyecto realizado con muchísima ilusión. «Sin todos ellos no hubiese podido coordinar semejante proyecto».