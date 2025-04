«Una galleta no perjudica tu salud, pero una manzana no la mejora»

Primero, unos entrantes. Jamón, lomo y paté. Luego un poco de sopa de pescado. La ha hecho la amona, está rica, ponme tres cazos. Seguimos ... con unos canelones que ha preparado el osaba. Sólo los como el día de Navidad, hay que aprovechar, lléname el plato. El aita ya está en la cocina preparando la carne, me desabrocho el pantalón porque no puedo decirle que no tengo hambre. Mira, con el chuletón tenemos verduras. Qué bien, pero tengo que dejar hueco para el postre. La mesa está llena de dulces, no sé cuál elegir. Uno de cada y listo. Así ha sido mi 25 de diciembre y seguro que el tuyo también. Eli, ¡ayuda!

-¿Brindamos por los atracones?

-(Risas) No, brindemos por las navidades. Brindemos por disfrutar, pero disfrutar con cabeza.

«La alimentación no es cuestión de ganar o perder peso, se trata de ganar o perder salud»

-¿Es eso posible en estas fechas?

-Claro que sí. Yo a todos mis pacientes les he dado un calendario para que hicieran la planificación de diciembre. Es un mes que se sale de la rutina, pero se salen de la rutina unos pocos días. Lo importante es identificarlos. Hay días especiales, esos días son para olvidarse de mí.

-¿Nos olvidamos de la dieta y de perdidos al río?

-No, eso no. Lo de 'perdidos al río' no me gusta. Eso pasa cuando estas restringiendo y a mí me gusta evitar eso. No sirve de nada hacer un periodo de restricción a tope y los siguientes pasarte a tope. La restricción lleva al descontrol. Es uno de los fallos principales.

-¿Entonces? Comemos txistorra, polvorones...

-(Risas) ¿Sabes cuál es la broma que más me hacen todos los días de Santo Tomás? Me dicen: «Eli, ¿dónde está tu pintxo de brócoli?». Me vacilan siempre, pero yo en Santo Tomás como txistorra y bebo sidra. Es un día al año. Es algo que no hago todos los días.

-Bromas aparte, muchos no querrán verte hasta enero...

-Hay gente que llama pidiendo cita para enero, pero la que menos. Mira, una de las frases más escuchadas en consulta es: «si yo ya sé lo que tengo que hacer, pero...». A veces pienso en tatuármelo. No se trata de ponerse una alerta que diga a todas horas 'no puedo comer chocolate'. Eso es una invitación a querer hacerlo todo el rato. Es mejor comprender que puedes comer una onza.

-Pero mejor una manzana, ¿no?

-Si comes una galleta no vas a perjudicar tu salud, pero si comes una manzana no vas a mejorarla. Nadie se lo cree, pero es así.

-¿Por qué no nos lo creemos?

-Porque seguimos viendo la alimentación o todo el mundo de la nutrición como una cuestión de ganar o perder peso. Y no es así. Se trata de ganar o perder salud. Hay gente que viene a consulta porque quiere adelgazar, pero descubrimos otras cosas.

-Engordar o adelgazar, esa es la cuestión...

-Engordar o adelgazar puede ser el motivo de problemas de salud. Cada vez hay más gente que se denominan falsos delgados porque dentro tienen un grado de inflamación muy alto. Hasta hace algunos años, la pastillita para la diabetes se la daban solo a los abuelos. Ahora, mi padre ya la toma y cada vez más gente joven que viene a consulta también.

-Con la importancia que le damos a la gastronomía, ¡qué poco nos importa lo que comemos!

-Porque no nos lo tomamos en serio. Nos lo tomamos a broma o con el clásico 'toda la vida se ha hecho así'.

-Claro, toda la vida hemos desayunado galletas...

-Sí y toda la vida nos hemos movido mucho más, hemos ido al cole andando, jugado en la calle... ¿Y ahora? Yo soy realista. Sé que mis hijos tienen a mano una oferta de 'chuches' que antes no había. Tienen una oferta de yogures azucarados riquísimos. Y así un largo etcétera. Por eso, hay que ser realistas y marcarse retos realistas.

-¿Eso es posible?

-¡Claro! La gente quiere adelgazar súper rápido. Le da igual pese a qué. Y yo estoy ahí para fastidiarles y para hacerles reflexionar un poco. Yo les voy diciendo: «¿estás seguro de que quieres hacerlo así? ¿No es mejor salir de este círculo y tomar este otro camino?». Siempre consigo tocar alguna fibra.

«Parece que como todos comemos, todos sabemos sobre alimentación y no, esto no es verdad»

-¿Cuándo te tocó a ti la fibra el mundo de la nutrición?

-Uy, pues todo esto nació un poco de chiripa. Mis estudios y mis inquietudes siempre han tenido relación con la medicina, la verdad. Trabajé durante bastante tiempo en un centro de medicina deportiva en Hondarribia, hasta que me quedé embarazada. Ahí me di cuenta de que no podía ser enfermera, secretaria y técnico de laboratorio a la vez que era madre. Y como no sé estar sin estudiar, durante e l embarazo y después de él, me puse a estudiar dietética. Lo hice sin ninguna intención de dedicarme a ello.

-Pero algo te enganchó...

-Sí, me metí en todo esto un poco a ciegas y me empezó a enganchar. Vi que no somos robots y que cada persona tenemos nuestras particularidades, nuestras diferencias.

-¿A qué te refieres?

-A que como todos comemos, todos sabemos sobre alimentación. Y no. Si a la vecina le ha funcionado tal alimentación, no quiere decir que te funcione a ti. Somos físicamente, metabólicamente y psicológicamente muy diferentes. Afrontamos las cosas de formas muy diferentes. Nuestros días son muy diferentes. Unos van al gimnasio, otros cuidan de su madre, otros trabajan fuera, otros tienen hijos... 'Mens sana in corpore sano' no es solo una frase, somos química. Por eso vi que hacía falta algo más y...

-Te lanzaste a la piscina.

-Presenté un proyecto al Ayuntamiento y me ofrecieron la oportunidad de estar de alquiler en el Polideportivo Hondartza. Y aquí estoy.

-Después de mucho estudio...

-Sí, es que no sé estar quieta. Ahora estoy matriculada en un par de historias, pero hace tres años me puse con el grado de Nutrición y otro máster universitario. Eso me ha tenido muchas horas en la biblioteca, así que... ¡poco gimnasio he pisado!

-Los 'nutris' también pecan...

-¡Claro! A eso me refiero cuando digo que cada uno tenemos nuestras particularidades. ¿Sirve ponerse el objetivo de ir todos los días al gimnasio? Si es para coger una rutina, bien. Si es para mantenerlo en el tiempo... No es factible y yo también soy humana, así que no lo consigo. (Risas)

-¿Somos demasiado esclavos de la imagen?

-Todos. Yo también. Pero solo tenemos un cuerpo. No hay recambios, hay que cuidarlo. Hay que marcarse objetivos reales y no dietas efímeras, sino costumbres saludables para toda la vida.

-Para lograr esas costumbres también te has metido en la cocina...

-¡Sí! Junto a Enara Ormazabal, de 'El Curry Verde', he organizado unos talleres muy chulos. Estoy muy contenta. Hacemos cosas fáciles y ricas.

-No hay excusas para ocuparnos y preocuparnos más de lo que comemos...

-Solo debemos ser un poco más conscientes, entender el componente psicológico que es comer y no basar nuestra alimentación en restricciones para adelgazar únicamente. Y ponerse en manos de profesionales, no de la dieta de la vecina.