La galería Medievo recoge el '3 leku, 3 paisai, 3 akzio' de Judas Arrieta Arrieta pondrá colofón a este proyecto con una nueva acción el jueves en Gipuzkoa Plaza. / F. DE LA HERA La exposición sobre la iniciativa del verano pasado se puede ver hasta el 30 de agosto I. A. HONDARRIBIA. Domingo, 25 agosto 2019, 00:26

Judas Arrieta no para. Sigue metido en varios proyectos y uno de los más recientes es '3 leku, 3 paisai, 3 akzio', con la que ha enlazado el pasado verano con el actual.

Hace un año por estas fechas, el artista hondarribitarra llevó a cabo esas tres acciones en la calle Santiago, plaza del Obispo y puerto deportivo, «para reflexionar sobre cómo ha cambiado el mundo del arte en Hondarribia, por completo. Cuando yo era pequeño podía ver artistas en la calle, entrar en sus estudios, ir a clases... Hoy en día no hay prácticamente nada de eso».

En esas tres jornadas trabajó sobre todo con niños y jóvenes, porque «son los que no conocen lo que otros conocimos, quería darles esa opción». «Fueron experiencias bonitas que dieron como resultados cuadros, dibujos y un vídeo», resalta. Todo ello se puede ver en la galería Medievo de Gipuzkoa Plaza hasta el 30 de agosto.

La víspera pondrá colofón al proyecto '3 leku, 3 paisai, 3 akzio', con un cuarto lugar/paisaje/acción. Será en Gipuzkoa Plaza, entre las 18.00 y las 20.30 horas, en un evento abierto a todos los interesados, especialmente niños y jóvenes con inquietudes arísticas».

Paisajes distintos

Por el particular estilo de Arrieta, «algunos me decían que lo que se veía en los cuadros no eran paisajes, pero yo digo que lo que se ve es una acción concreta, un momento concreto, representando paisajes de una manera actualizada».

En este sentido, el pintor recuerda que «antes las propuestas pictóricas estaban casi siempre relacionadas con el paisaje. Por ejemplo en la Escuela del Bidasoa, que tuvo mucha fuerza en su día pero prácticamente nada ahora».

La reflexión de Judas Arrieta sigue por la «falta de un espacio público para poder exponer. Por eso he tenido que hacerlo en un lugar privado. En general, hay pocas opciones de disfrutar del arte, de mostrar el arte».

Al hondarribitarra le preocupa la evolución de su ciudad. «Se está convirtiendo cada vez en más turística y sin reparar en la forma que está cogiendo. No es que pretenda denunciarlo, simplemente es la realidad». Y reflexiona también sobre el hecho de que «hay muchos creadores, no solo pintores, pero luego no hay salida para esas creaciones y los souvenirs que se llevan los turistas son más de 'made in China' que de artistas hondarribitarras».