Gala internacional de danza con Itziar Mendizabal Mendizabal actúa y es directora artística de la gala internacional. El espectáculo dará comienzo a las 20.00 en el auditorio Itsas Etxea con un elenco de bailarines de primer nivel I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 27 julio 2019, 00:37

Por tercera vez, tras el estreno en 2012 y la repetición en 2017, el auditorio Itsas Etxea acogerá hoy una gala internacional de la danza, ocasión ideal para ver en acción a la hondarribitarra Itziar Mendizabal y otros bailarines de primer nivel mundial. La cita es a las ocho de la tarde y quedan muy pocas entradas. Las últimas, a 35 euros, se venderán en la taquilla del auditorio a partir de las seis de la tarde.

Itziar Mendizabal vuelve a casa desde Londres y tras haber celebrado a cabo giras que le han llevado a Japón y a Los Ángeles, en Estados Unidos. La bailarina es además directora artística de la gala, similar a la que ofrecieron ayer en Gijón. Cuenta Mendizabal que «entre Álvaro Rodríguez y yo preparamos las dos galas. Juntamos a bailarines según disponibilidad y también teniendo claro que queremos tener un ambiente agradable, porque es un proyecto pequeño y en el que ponemos mucho mimo».

Además de Itziar, actuarán hoy en el auditorio Nehemiah Kish (bailarín principal del Royal Ballet de Londres), Filipa de Castro y Carlos Pinillos (bailarines principales del Ballet Nacional de Portugal), Oleg Rogachev, Álvaro Rodríguez Piñera y Marina Kudryashova (primer bailarín, bailarín solista y bailarina del Ballet de la Ópera de Burdeos) y Claire Teisseyre (bailarina solista del Ballet Nacional de Finlandia).

La bailarina hondarribitarra, que en 2012 recibió la insignia de oro de la ciudad, explica que «en esta gala buscamos cubrir varios aspectos del ballet. No queremos quedarnos en el clásico, sino que el público pueda ver que la danza tiene muchos matices».

El repertorio está compuesto por 'Requiem' pie Jesus (Itziar Mendizabal), 'La bella durmiente' paso a dos del acto III (Marina Kudryashova y Oleg Rogachev),'12' (Carlos Pinillos y Filipa De Castro), 'El corsario' adagio acto II (Claire Teisseyre y Álvaro Rodríguez Piñera), 'After the rain' (Itziar Mendizabal y Nehemiah Kish), 'Romeo y Julieta' Bedroom pas de deux (Claire Teisseyre y Oleg Rogachev), 'En lo profundo de mi océano' (Marina Kudryashova y Álvaro Rodríguez Piñera), 'Easy...pas de deux' (Carlos Pinillos y Filipa De Castro), 'Asturias' (Álvaro Rodríguez Piñera) y 'The Merry widow' para finalizar (Itziar Mendizabal y Nehemiah Kish).

Mendizabal inició su carrera en Madrid y fue integrante de los ballets de Zurich y de Leipzig antes de recalar en 2010 en el Royal Ballet of London, en el que es primera solista.