Futbol Elkartea empieza con las celebraciones de sus bodas de oro Iantzi acabó el acto de presentación sacándose un selfie con todos los asistentes. / F. DE LA HERA En Arma plaza se puede ver la exposición y el documental, hasta el día 28 | Actualmente hay más de 500 jugadores en el club, a los que hay que sumar unos 200 de la escuela de fútbol I.A. HONDARRIBIA. Domingo, 23 diciembre 2018, 00:12

El 11 de junio de 1971 se fundó, en la que fue su sede durante muchos años en el restaurante Alameda, Hondarribia Futbol Elkartea. Aunque todavía queda tiempo para que se cumplan las bodas de oro, la actual directiva del club ya ha empezado con las celebraciones. Tras un arduo trabajo de recopilación de fotografías antiguas, en el Centro de información cultural y turística de Arma Plaza se ha instalado la exposición, que incluye un vídeo con testimonios, titulada 'Izan zarenei esker, gaur garena gara' (Somos lo que somos gracias a los que fueron).

Se podrá ver hasta el 28 de diciembre y se inauguró el jueves, en un acto conducido por el presentador de televisión Julian Iantzi y en el que la sala superior se quedó pequeña. Había muchas ganas de ver la exposición y el vídeo y los asistentes salieron muy satisfechos con el trabajo realizado.

El propio Iantzi jugó en el primer equipo de HFE durante «cuatro o cinco temporadas, no me acuerdo. Lo que sí tengo claro es el gran ambiente que había. Era más que un club y yo hice amigos que siguen siéndolo. De los que estuve, es el equipo en el que más he disfrutado. Y, aunque estoy hecho polvo, recién llegado de grabar 'el Conquis', ¡¿cómo iba a decir que no a mi amigo Arrieta cuando me preguntó si presentaría este acto?!».

El lesakarra añadió que «a menudo sabemos lo de fuera y no lo nuestro. Y en esta exposición se da mucha información de lo que ha sido Hondarribia Futbol Elkartea en estos casi cincuenta años».

La muestra está compuesta por varios paneles, cada uno sobre un tema. La fundación, los colores, los entrenadores, la sección femenina, el futuro y dos de los más llamativos son el de jugadores ilustres, en el que aparecen Joseba y Mikel Llorente, Unai Emery, Kote Pikabea, David Billabona y Mariasun Quiñones, y el de 'xelébres', así, con tilde, que incluye al mismo Iantzi, los hermanos Txapartegi y músicos de grupos como Beti Mugan (Mertxel Mariskal y Koldo Emery), DUT al completo (Manex Martínez, Xabi Strubell y Joseba Ponce) y Sorotan Bele (Gorka Sarriegi y Urbil Artola).

Joxean Arrieta, actual presidente del club, aseguró que «es un día grande, estamos contentos. Hay que agradecer a quienes han montado esta exposición y el vídeo. Hondarribia Futbol Elkartea es una gran familia con más de 500 jugadores en 14 equipos, otros 200 en la escuela de fútbol, cerca de 50 entrenadores, la directiva y todos sus amigos. Gracias al trabajo de mucha gente y de los patrocinadores vamos a llegar a los cincuenta años. Y lo hacemos con dos ejes: Uno, dar opción de hacer deporte a los chavales del pueblo, siendo el club más numeroso. Y dos, intentar inculcarles valores y que sean mejores personas».

El alcalde Txomin Sagarzazu aprovechó la ocasión para «felicitar al club no por sus 50 años que todavía no se han cumplido, pero sí por todo el trabajo realizado desde su fundación hasta ahora y por esta exposición».

Además de visitar la exposición y ver el vídeo de unos quince minutos que se proyecta continuamente, los asistentes tienen a su disposición unos papeles en los que pueden aportar anécdotas o datos para que quede constancia de ellos y se puedan archivar.