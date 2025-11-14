Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon González-Petit, cazador que estaba en la zona del campo de tiro en el momento en que se ha desatado el incendio.

«El fuego venía por la ladera y estábamos asustados... Hemos cogido ramas para intentar apagarlo»

Jon González-Petit, cazador que se encontraba en el sorteo de puestos, ha sido testigo en primera persona del incendio en Hondarribia

Iñigo Aristizabal

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:23

El incendio declarado en la subida al faro de Higuer, en Hondarribia, ha obligado a desalojar a medio centenar de personas. Y algunas de ellas ... han presenciado de cerca cómo las llamas avanzaban y cobraban fuerza con el paso de los minutos. «Estábamos asustados porque veíamos cómo el fuego venía de la ladera para arriba, con chispas y todo... Así que hemos empezado a coger ramas para intentar apagar las llamas como podíamos», cuenta Jon González-Petit, cazador que estaba en el momento en que se ha desatado el incendio, sobre las seis de la mañana, en la zona del campo de tiro donde se estaba celebrando el sorteo de puestos de caza.

