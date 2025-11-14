«El fuego venía por la ladera y estábamos asustados... Hemos cogido ramas para intentar apagarlo»

El incendio declarado en la subida al faro de Higuer, en Hondarribia, ha obligado a desalojar a medio centenar de personas. Y algunas de ellas ... han presenciado de cerca cómo las llamas avanzaban y cobraban fuerza con el paso de los minutos. «Estábamos asustados porque veíamos cómo el fuego venía de la ladera para arriba, con chispas y todo... Así que hemos empezado a coger ramas para intentar apagar las llamas como podíamos», cuenta Jon González-Petit, cazador que estaba en el momento en que se ha desatado el incendio, sobre las seis de la mañana, en la zona del campo de tiro donde se estaba celebrando el sorteo de puestos de caza.

«Estábamos en el sorteo de caza y diez minutos antes de las seis de la mañana se ha apagado la luz del campo de tiro», relata Petit que, en un primer momento, ha pensado que se había producido un corte de luz. «Estábamos todos a oscuras y de repente alguien ha dicho '¡Hay fuego, hay fuego!'». Al parecer, y debido a las fuertes rachas de viento, el incendio se ha originado tras la caída de un árbol sobre un poste eléctrico en la zona del campo de tiro. «Había gente que tenía el coche cerca de donde estaba el fuego, entonces todos han empezado a coger los coches y han empezado a salir de allí», explica Petit, que reconoce que «todo el mundo estaba nervioso», pidiendo llamar a los bomberos y municipales, aunque no tenían en ese momento mucha cobertura.

Petit y varios cazadores más que estaban en el sorteo de puestos han empezado entonces a coger ramas para intentar apagar las llamas. Hasta que ha este cazador ha logrado contactar con la Policía municipal. «Me han dicho que ya tenían el aviso y que los bomberos iban a llegar», cuenta. «Han pasado unos 15-20 minutos hasta que ha venido una patrulla de la Ertzaintza y entonces no han pedido por favor que saliéramos de allí», dice Petit, que reconoce haber vivido un gran «susto» al estar ahí, «en primera fila».

«El fuego tampoco era muy alto, pero de vez en cuando subían unos fogonazos... Hemos ido una docena de personas o así y hemos intentado hacer lo que hemos podido», explica Petit: «Ha sido impresionante. Estábamos en el faro y hemos visto todo rojo, rojo, como muchas chispas».

Desalojados del camping

También han tenido que ser desalojadas varias personas del camping Jaizkibel, en el faro. Como Maite Fernández Otamendi que, sobre las seis de la mañana, le han avisado que tenía que «salir corriendo» de allí. «Se ha ido la luz sin saber nada y luego a las seis han venido a avisarnos que había que salir corriendo, y entonces hemos bajado corriendo», realata esta vecina de Hondarribia, que visto el fuego «de cerca». «Hemos notado el humo», explica, después del susto. Además, ya ha podido regresar la camping.

José Manuel Estévez también se encontraba en el camping cuando un amigo que le suele acompañar en las salidas con el barco le ha llamado a las 5.50 horas de la mañana y le ha despertado. «He pensado: 'Uy, qué rato este llamándome a estas horas...'». Así que Estévez le ha devuelto la llamada y ha escuchado: «¡Tenemos aquí fuego, tened cuidado en el camping!». Ha sido entonces cuando se ha levantado y se ha dado cuenta de que no había luz, por lo que ha empezado a llamar a varios de sus vecinos hasta que el dueño del camping, cuenta, les ha avisado de lo que estaba sucediendo.

«Se veía al fondo todo cada vez más rojo y más rojo y había bastante humo», explica Estévez. «Nos han hecho bajar a todo en dirección y ya se han quedado ellos allí», dice en alusión a los efectivos que se han desplazado al lugar para apagar el incendio.