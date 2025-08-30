El Freestyle Motocross regresa el martes a la muralla

M. A. I. HONDARRIBIA. Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31 Comenta Compartir

Las murallas de Hondarribia volverán a ser escenario de un espectáculo único de Freestyle Motocross este próximo martes, 2 de septiembre, a partir de las 18.30 horas y durante aproximadamente una hora. Este año el cartel de pilotos será de excepción: el pentacampeón del mundo Maikel Melero y el actual piloto de moda a nivel internacional, José Canosa 'Mincha', que es piloto Red Bull.

Para los aficionados, Maikel Melero no necesita presentación. Con cinco títulos mundiales, está considerado uno de los mejores pilotos de la historia en esta espectacular modalidad. A su lado estará el piloto Red Bull José Canosa 'Mincha', elegido mejor rookie mundial en 2024 y que en este 2025 está siendo el piloto revelación tras proclamarse ganador de grandes eventos internacionales como los X-Knights en Costa Rica, donde logró imponerse a los mejores pilotos del planeta.

Tanto Melero como Mincha serán protagonistas del FIM Freestyle GP World Cup 2026, que arrancará el próximo 20 de diciembre en Pamplona. Una ocasión idónea para ver a dos de los grandes nombres que competirán al máximo nivel mundial.

El programa del día incluye la carrera de motos correpasillos para txikis que deben inscribirse entre las 18.00 y las 18.30 y acudir, eso sí, llevando su propia moto y su propio casco.