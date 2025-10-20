Para finales de 2026 está previsto poder entregar las 66 VPO de Presa-I

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

La promoción de 66 VPO de Presa-I, junto a Viteri, «ha sido posible gracias a la estrecha colaboración y compromiso compartido entre las instituciones», señaló el alcalde Igor Enparan en la visita realizada ayer junto con portavoces de los partidos municipales y Denis Itxaso y Miguel de los Toyos, consejero y viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, respectivamente. Enparan recordó que «esa es una de las bases de nuestra política de vivienda: trabajar en cooperación entre administraciones para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía».

El consejero de Vivienda quiso destacar que «esta actuación se ha desarrollado en virtud de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Hondarribia y Visesa, que ha contemplado la cesión gratuita de la parcela por parte del Ayuntamiento y excención del ICIO (la Ordenanza Municipal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), para que el coste que asume Visesa sea el menor posible».

Además, Itxaso subrayó que «el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo y ha realizado una aportación económica, algo que no suele suceder y que ojalá se diera en más municipios». Será el equivalente al 15% del coste final de la obra, hasta un máximo de 1.486.784 euros.

Una obra que empezó en enero de 2024 y está previsto acabe en la primavera de 2026. En ese momento, la sociedad pública Alokabide asumirá la gestión y mantenimiento del arrendamiento protegido de manera permanente, garantizando la función social de la promoción y su sostenibilidad económica. La entrega de llaves a los adjudicatarios se ha previsto para finales del año que viene.

Viviendas y aparcamiento

La promoción se ubica en una parcela de 3.620m2 y consta de un edificio de planta sótano, planta baja, cuatro alturas y ático retranqueado, con tres portales y dos locales comerciales. 51 de las viviendas son de dos habitaciones (tres de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida) y 15 de tres habitaciones. Se completa con un garaje por vivienda, la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta, un aparcamiento en superficie de 55 plazas, cedido al Ayuntamiento, además de un local comercial de 260m2 sobre el que el Consistorio dispone de derecho de adquisición preferente.

Las viviendas de Presa-I siguen un modelo 100% eléctrico, con sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) mediante emisores y termos eléctricos individuales, complementados con un sistema colectivo de ventilación con recuperación de calor de alta eficiencia y un campo fotovoltaico en cubierta.

Denis Itxaso apuntó que «este modelo de vivienda pública reduce considerablemente el consumo energético de las familias, simplifica el mantenimiento y mejora el ciclo de vida del edificio, garantizando confort y sostenibilidad».