Fin de semana cargado de actividades como gran preludio de las fiestas

Este sábado, entre las actividades prefestivas, estará la posibilidad de remar en el dragon boat.

Aunque las fiestas patronales no comiencen oficialmente hasta el 6 de septiembre, este fin de semana llega cargado de actividades que marcarán el inicio de unas semanas frenéticas en la localidad. Durante la mañana del sábado, la playa será escenario de diversas eventos como el tradicional concurso de castillos y figuras de arena, un campeonato popular de volley y la opción de practicar SUP en familia o de probar la modalidad de Dragon Boat.

En Amute se disputará una nueva edición del torneo de baloncesto 3x3, mientras que en el campo de tiro con arco de San Telmo tendrá lugar la 22 edición del Trofeo Social. A las 12.00 en Kultur Etxea tendrá lugar la entrega de premios de diversos certámenes: los de fotos, escaparates y cartel de fiestas, el de fotos de fotos de la feria medieval y el de balcones floridos.

Este sábado también se celebra el Gazte Eguna, con actividades desde el mediodía hasta altas horas de la madrugada. A las 12.00, grupos de jóvenes participaron en diversos juegos en Madalen plaza con la aportación musical de Bixkor Txaranga.

Siempre que el tiempo acompañe, la comida popular será en la Alameda, aunque en caso de lluvia se trasladará al frontón de Soroeta. Por la tarde están previstas las actuaciones de los grupos Fan&Go y Bad Sound System, y de DJ Zezen.

A las 20.00 horas, las y los bertsolaris Jone Uria, Sustrai Colina, Oihana Iguaran y Unai Iturriaga ofrecerán una sesión de bertsos en Santiago kalea, que en caso de mal tiempo se desarrollará en la Itsas Etxea.

Primera novena

Respecto al domingo, día 31, la ermita de Guadalupe será escenario a las 06.00 y a las 08.00 de las primeras novenas del año en honor a la Virgen de Guadalupe. También a las 08.00 partirá la alborada de Hondarribiko Txistu Taldea, que recorrerá los barrios de Alde Zaharra y Muliate. Además, la plaza Gipuzkoa acogerá a las 12.00 la 59 edición del Alarde de Txistularis.

En el Parador, en cambio, tendrá lugar otro de los clásicos torneos de finales de agosto con la disputa, a partir de las 10.00, de la 13 edición del campeonato de ajedrez activo 'Hondarribiko Gaztelua'. Mientras tanto, en el frontón Jostaldi tendrá lugar una carrera de drones a las 11.00.