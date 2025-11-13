Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadores de jardinería tras el final de la huelga de 26 días.

Fin a la huelga de jardinería

Los trabajadores subcontratados han firmado un nuevo acuerdo

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:08

Comenta

Después de 26 días de huelga, los cinco jardineros subcontratados por la empresa UTE Hondarribia Lorazaintza, que realizan los trabajos de jardinería para el Ayuntamiento de Hondarribia, han puesto fin a su protesta, al lograr un nuevo acuerdo que garantiza la aplicación del convenio colectivo que ellos mismos conquistaron hace más de dos años.

Desde ELA recuerdan cómo «en 2023 los jardineros subcontratados llevaron a cabo una huelga de nueve meses y en julio de 2024 se formalizó finalmente su convenio colectivo ante la autoridad laboral. No obstante, su aplicación quedó supeditada al inicio de un nuevo contrato administrativo».

El sindicato explica que «desde julio de 2025 que entró en vigor el nuevo contrato con la UTE Hondarribia Lorazaintza, las condiciones acordadas seguían sin aplicarse en su totalidad. Tras múltiples reuniones sin avances ni compromisos firmes por parte de la empresa ni del Ayuntamiento, cinco de los ocho trabajadores decidieron volver a la huelga el 16 de octubre».

Después de 26 días de huelga, se ha firmado un nuevo acuerdo que garantiza la aplicación íntegra del convenio con efectos retroactivos desde el 10 de julio.

