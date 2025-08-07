Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Imagen de la edición de 2024, que atrajo a mucho público a Kasino Zaharra. APARRA

La Feria de la Cerveza Artesana celebra su tercera edición con un programa reforzado

Tendrá lugar mañana en Kasino Zaharra, con conciertos, animación callejera, exhibición de deporte rural y Tomate Txapelketa

BÁRBARA HOSSEIN

hondarribia.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28

La Feria de la Cerveza Artesana de Hondarribia vuelve mañana, sábado, a Kasino Zaharra de la mano de Aparra. La cita se celebrará de 12.00 a 00.00 y la entrada tendrá un precio de 2 euros (siendo 1 euro reembolsable si se retorna el vaso). Los organizadores del evento traerán diez cervezas artesanas, una más que en la edición pasada.

La gastronomía, la música en directo y diversas actividades reforzarán el carácter festivo de esta cita. Aparra nació con un objetivo claro: promover la cultura de la fermentación a través de la cerveza principalmente, pero también de otros productos como kombucha, queso, pan, sidra o vino. La inclusión del deporte rural vasco en el programa establecerá una conexión con la cultura local.

  • 12 00. Apertura de la feria a ritmo de txalaparta.

  • 12 30. Exhibición de harrijasotzailes.

  • 13 00. Primer pase de ZKER Elektrotxaranga.

  • 17 00. Celebración del IV Concurso de Tomates de Hondarribia.

  • 18 30. Segundo pase de ZKER Elektrotxaranga.

  • 20 30. Concierto a cargo de Azeituna con Huesos.

  • 22 00. Cierre de la feria con sesión a cargo de DJ El Conde Orlok.

Más oferta gastronómica

Este punto de encuentro para proyectos cerveceros contará este año con la presencia de Bidassoa Basque Brewery, Meta Edabeak, Santa Pau Ale Works, Laugar Brewery, La Salvatge y Versum, entre muchos otros. Además de la oferta cervecera, en esta tercera edición también se ampliará la oferta gastronómica, a la que se suman dos restaurantes nuevos: Peccato Pizzería y Doña Chepina, que ofertarán comida internacional. Como novedad gastronómica, el recinto albergará la cuarta edición de Tomate Txapelketa, con la intención de dar visibilidad al producto local y su cultivo artesanal.

La feria contará con una programación musical y cultural continuada a lo largo de la jornada. La apertura de la feria se iniciará con txalaparta a media mañana, seguida de una exhibición de harri-jasotzaileak. A las 13.00 será el turno de la música con el primer pase de ZKER Elektrotxaranga. El segundo será a las 18.30. Un poco antes, a las 17.00, tendrá lugar la celebración del IV Concurso de Tomates de Hondarribia. A las 20.30 comenzará el concierto del grupo Azeituna con Huesos, y el DJ El Conde Orlok cerrará el programa.

Además de organizar la Feria de la Cerveza Artesana, Aparra promueve charlas sobre fermentación, visitas cerveceras y talleres de fermentación casera, con el fin de crear una comunidad entre productores, consumidores y curiosos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Feria de la Cerveza Artesana celebra su tercera edición con un programa reforzado

La Feria de la Cerveza Artesana celebra su tercera edición con un programa reforzado