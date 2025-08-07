La Feria de la Cerveza Artesana celebra su tercera edición con un programa reforzado Tendrá lugar mañana en Kasino Zaharra, con conciertos, animación callejera, exhibición de deporte rural y Tomate Txapelketa

Imagen de la edición de 2024, que atrajo a mucho público a Kasino Zaharra.

BÁRBARA HOSSEIN hondarribia. Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28 Comenta Compartir

La Feria de la Cerveza Artesana de Hondarribia vuelve mañana, sábado, a Kasino Zaharra de la mano de Aparra. La cita se celebrará de 12.00 a 00.00 y la entrada tendrá un precio de 2 euros (siendo 1 euro reembolsable si se retorna el vaso). Los organizadores del evento traerán diez cervezas artesanas, una más que en la edición pasada.

La gastronomía, la música en directo y diversas actividades reforzarán el carácter festivo de esta cita. Aparra nació con un objetivo claro: promover la cultura de la fermentación a través de la cerveza principalmente, pero también de otros productos como kombucha, queso, pan, sidra o vino. La inclusión del deporte rural vasco en el programa establecerá una conexión con la cultura local.

12 00. Apertura de la feria a ritmo de txalaparta.

12 30. Exhibición de harrijasotzailes.

13 00. Primer pase de ZKER Elektrotxaranga.

17 00. Celebración del IV Concurso de Tomates de Hondarribia.

18 30. Segundo pase de ZKER Elektrotxaranga.

20 30. Concierto a cargo de Azeituna con Huesos.

22 00. Cierre de la feria con sesión a cargo de DJ El Conde Orlok.

Más oferta gastronómica

Este punto de encuentro para proyectos cerveceros contará este año con la presencia de Bidassoa Basque Brewery, Meta Edabeak, Santa Pau Ale Works, Laugar Brewery, La Salvatge y Versum, entre muchos otros. Además de la oferta cervecera, en esta tercera edición también se ampliará la oferta gastronómica, a la que se suman dos restaurantes nuevos: Peccato Pizzería y Doña Chepina, que ofertarán comida internacional. Como novedad gastronómica, el recinto albergará la cuarta edición de Tomate Txapelketa, con la intención de dar visibilidad al producto local y su cultivo artesanal.

La feria contará con una programación musical y cultural continuada a lo largo de la jornada. La apertura de la feria se iniciará con txalaparta a media mañana, seguida de una exhibición de harri-jasotzaileak. A las 13.00 será el turno de la música con el primer pase de ZKER Elektrotxaranga. El segundo será a las 18.30. Un poco antes, a las 17.00, tendrá lugar la celebración del IV Concurso de Tomates de Hondarribia. A las 20.30 comenzará el concierto del grupo Azeituna con Huesos, y el DJ El Conde Orlok cerrará el programa.

Además de organizar la Feria de la Cerveza Artesana, Aparra promueve charlas sobre fermentación, visitas cerveceras y talleres de fermentación casera, con el fin de crear una comunidad entre productores, consumidores y curiosos.