Fenomena Festibala tocó techo en su décima edición

Durante toda la tarde-noche la carpa en el aparcamiento de la playa estuvo llena.

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Martes, 14 de octubre 2025, 20:35

Fenomena Elkartea ha hecho un balance «súper positivo» de la décima edición de su festival, que se celebró el pasado sábado en el aparcamiento de la playa.

«Salió todo bien, todo redondo», apuntan desde la organización. «El tiempo acompañó y teníamos miedo a la competencia del concierto de Bebe en Irun pero tuvimos una asistencia muy alta. Es difícil calcular, pero pensamos que al menos hubo 3.000 personas. Igual nos quedamos cortos». Sí apreciaron que «vino mucha gente de fuera, atraída por el buen cartel que habíamos preparado por el décimo aniversario».

Hay que recordar que este festival es gratuito, se financia con las aportaciones de Ayuntamiento, Kutxa Fundazioa y pequeños colaboradores. «Estamos muy agradecidos y también a los voluntarios. El festival necesita a unos y a otros para salir adelante».

Aunque no se cobra entrada, sí que existe la figura del 'vaso solidario', que cuesta dos euros. Se vendieron 1.540 vasos, por lo que a 3.080 euros ascendió la recuadación, que Fenomena Elkartea entregará a Etxara Elkartea, que a su vez la redirigirá a Gaza.

En cuanto a las actuaciones, desde Fenomena destacan dos. «El homenaje a Elliot Smith fue algo muy especial y que tuvo gran acogida. Y la actuación de Ebbot Lundberg fue espectacular. La gente se quedó maravillada».