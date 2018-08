«En mi familia están encantados» Sábado, 1 septiembre 2018, 00:58

«Desde que me eligieron estamos casi de celebración continua», desvela Ianire. «Hay tiempo más que de sobra para hacer todos los preparativos, pero al estar trabajando he ido corriendo de un lado para otro». En la familia están encantados con su elección. «Mi madre fue la que abrió la puerta cuando vino toda la compañía y nos pusimos muy felices. Yo estaba muy tranquila porque no me lo esperaba. El que más emocionado está es mi abuelo, que no se lo cree. Verle en la calle Mayor será muy emocionante».