«En mi familia están muy contentos» Viernes, 31 agosto 2018, 01:18

Isabel Melgarejo fue la última cantinera en conocer su elección. «Estaba con muchos nervios viendo cómo salían el resto de compañeras y quería que llegase la votación. El día que me dieron la noticia me puse muy feliz, aunque después me costó aterrizar un poco. En mi familia están muy contentos. Mi padre fue el que me presentó al capitán y mi madre se puso a llorar cuando se enteró». Isabel trabaja en Madrid y ya les ha explicado lo especial que es para ella el día 8. «Tengo a toda la oficina expectante».