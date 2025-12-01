Fallece Guruchet, burgomaestre del Alarde a principios de siglo

Iñigo Aristizabal Hondarribia Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:17 Comenta Compartir

Fallece a los 75 años José María Guruchet Tumas, burgomaestre del Alarde a principios de siglo.

Guruchet, capitán de la compañía Arkoll entre los años 1985 y 2002, fue el máximo dirigente del Alarde en cuatro ediciones (2003-2006), relevando a Beñardo Lazkanotegi y antes de Mikel Jauregi.

En la época en la que fue burgomaestre señalaba que el día del Alarde «sientes de todo: nervios, emoción, mucha alegría... Entrar en la calle Mayor es muy emocionante y el voto a la Virgen de Guadalupe es algo especial». Nació cerca del santuario y de niño había sido monaguillo.

El funeral de Guruchet, que falleció el sábado, se celebrará este lunes a las 19.00 horas en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano.