José Mari Guruchet dirigió a la tropa desde 2003 hasta 2006.
Hondarribia

Fallece Guruchet, burgomaestre del Alarde a principios de siglo

Previo a ese cargo había tenido el de capitán de la compañía Arkoll

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:17

Comenta

Fallece a los 75 años José María Guruchet Tumas, burgomaestre del Alarde a principios de siglo.

Guruchet, capitán de la compañía Arkoll entre los años 1985 y 2002, fue el máximo dirigente del Alarde en cuatro ediciones (2003-2006), relevando a Beñardo Lazkanotegi y antes de Mikel Jauregi.

En la época en la que fue burgomaestre señalaba que el día del Alarde «sientes de todo: nervios, emoción, mucha alegría... Entrar en la calle Mayor es muy emocionante y el voto a la Virgen de Guadalupe es algo especial». Nació cerca del santuario y de niño había sido monaguillo.

El funeral de Guruchet, que falleció el sábado, se celebrará este lunes a las 19.00 horas en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano.

