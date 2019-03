Express Ikasbasket se lo puso muy difícil al segundo clasificado (66-57)

Toda la penuria del 2019 ha quedado atrás para el Carrefour Express Hondarribia Ikasbasket. La racha de siete derrotas consecutivas se rompió la semana pasada con un triunfo ante el cuarto y esta vez las hondarribitarras hicieron sudar al segundo, demostrando su verdadera valía.

Lástima que la buena actuación no se tradujera en victoria -ganó 66-57 el Loiola Indautxu- y que la mencionada mala racha ha convertido el objetivo de clasificarse para el play off en muy difícil, aunque no imposible. Habría que salvar una diferencia de tres victorias en los seis partidos que quedan.

El segundo clasificado salió fuerte y empezó con ventajas tempranas de hasta nueve puntos (17-8), pero el equipo hondarribitarra reaccionó y cerró el primer cuarto con 19-15. El parcial del segundo periodo sonrió a las de Óscar Cea (17-19) y el partido estaba más que vivo al descanso (36-34), para sorpresa del Loiola Indautxu.

En la reanudación, las defensas eran mejores en ambos equipos y costaba más anotar. Con un triple de Jennifer Celayeta las de Hondarribia se pusieron por delante (38-41) y se llegó al último entreacto con todo por decidir (52-48). 58-55 fue la última vez en la que Express Ikasbasket estuvo cerca en el marcador, encajando un parcial final de 8-2 que afeó el marcador.

Alineación: Nagore Vallejo, Ainhoa Arruabarrena (2), Pili Domingo (2), Leire Oregi (4), Jennifer Celayeta (9), Cristina González (18), Jone Ramos, Maddalen Arruabarrena (2), Leire Izagirre (14) y Saray Arozena (6).

Express Ikasbasket jugará el sábado a las 19.45 horas en el polideportivo Hondartza contra el penúltimo.