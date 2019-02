Los estudiantes de Musika Eskola sacan a escena el trabajo del curso Zaldivar, Barandiaran, Silanes y Sáenz en el acto de presentación de la semana 'A Tempo'. / F. DE LA HERA La semana 'A Tempo' arranca este viernes y se prolongará hasta el día 23 | Se trata de un programa «pensado para todos» repleto de conciertos y cuatro talleres E.P. Miércoles, 13 febrero 2019, 08:58

La iniciativa 'A Tempo' de Musika Eskola celebrará este año su segunda edición con el objetivo de dar a conocer el trabajo que llevan a cabo sus estudiantes durante el curso. El programa comenzará este viernes a las 19.00 horas con un concierto de los alumnos más adultos y se prolongará hasta el sábado día 23, en el que un espectáculo de percusión, a cargo de los estudiantes de Jaime Atristain, pondrá el cierre a ocho días repletos de música.

En la presentación del proyecto celebrada ayer en la sede de Musika Eskola, el concejal de Cultura, Juan Luis Silanes, calificó la propuesta de «muy atractiva. Es una oportunidad para que los ciudadanos se acerquen y conozcan toda la actividad que desarrolla la escuela». Las invitaciones para los diferentes actos se repartirán entre los alumnos con el fin de controlar los aforos y respetar las normas de seguridad. Las entradas sobrantes quedarán disponibles en secretaría a partir del lunes día 18.

La directora pedagógica del centro, Esther Barandiaran, quiso destacar durante el acto el hecho de que «se trata de una iniciativa pensada para todos; estudiantes, profesores, familiares y ciudadanos, en la que todo el mundo podrá recibir y ofrecer algo».

El jefe de estudios de Musika Eskola, Xabier Sáenz, resumió el espíritu de esta semana cultural afirmando que «se trata de que los alumnos saquen a escena todo lo aprendido», y desveló la celebración de cuatro talleres como novedad.

El primero tendrá lugar el lunes 18 con un luthier de cuerda como protagonista. Ibon Huarte, profesor de Euskal Dantza, será el encargado de dirigir un taller de escena un día después, el 19, para los estudiantes de 5º y 6º curso. Para el día 20 se ha organizado un coloquio guiado por Patxi Eseverri y Sergio Esteban, profesores de trombo y piano, bajo el título 'Actuar delante de la gente', y el último será un guiño hacia los padres y madres de la escuela; El día 22, Jaime Atristain estará al frente de un taller de percusión para el que «no hace falta saber música. Será un espacio para disfrutar de ella y pasarlo bien».

Para los más jóvenes

La semana 'A Tempo' también incluye actividades para los más pequeños en su propuesta. Los alumnos de Educación Musical Temprana, de 0 a 3 años, podrán gozar con las actuaciones de los alumnos y alumnas de Euskal Dantza, Txistu y Trikitixa el lunes día 18. Los alumnos de 4 y 5 años tendrán a su disposición el taller 'Zatoz Dantzara' y los de 6 años conocerán los instrumentos musicales que oferta la escuela gracias a las profesoras Maite Oca y Arantza Lasa. Estos dos últimos se celebrarán el miércoles 20.

Zaldivar, autora del cartel

El acto de presentación también contó con la pintora Susana Zaldivar, que ha sido la encargada del diseño del cartel. La creadora explicó que «cuando se me hizo la petición, lo primero que me vino a la cabeza fue un pentagrama. Igual que el trabajo que realizan en la escuela, tras varias versiones, en él he querido reflejar el trabajo de los estudiantes, de los músicos, que a veces es individual y otras en conjunto».