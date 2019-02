Hoy se estrena el cortometraje 'Hau ez da pelikula bat' en el auditorio Los alumnos que han trabajado durante tres meses en el proyecto 'Hau ez da pelikula bat'. / F. DE LA HERA El trabajo de los alumnos de Egiluze se proyectará a las 19.00 horas | Han recuperado la memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura E.P. Viernes, 22 febrero 2019, 00:18

El colegio de Egiluze fue elegido junto con otros seis centros escolares de Gipuzkoa para participar en el proyecto piloto 'Hau ez da pelikula bat' (Esto no es una película). Al principio no sabían muy bien qué rumbo iba a tomar la propuesta de la Diputación Foral de Gipuzkoa, pero el resultado ha sido más que satisfactorio escuchando a los protagonistas.

El tutor de la clase de cuarto de la ESO que ha intervenido en la grabación del cortometraje, Egoitz Alcaraz, reconoce que «la idea nos asustó un poco. Después nos explicaron el proyecto en una reunión y me pareció una oportunidad muy bonita para estudiar la guerra civil española y la dictadura». En la misma línea se manifiesta Marilis Telletxea, la coordinadora de Secundaria del centro. «Cuando nos vimos metidos en esta salsa tuvimos nuestras dudas. Nos pareció muy interesante trabajar en la recuperación de la memoria histórica de nuestro entorno, en que no queden en el olvido las vivencias de nuestros abuelos y abuelas, pero nos dio respeto pensar en el resultado».

Desde que comenzaron en esta aventura han destinado dos sesiones a la semana a su preparación. La primera etapa tuvo como objetivo sumergirse en la época propuesta, la correspondiente al siglo XX en Europa y España que normalmente se estudia en la parte final del curso. «Los primeros días estaban muy tranquilos», apunta Alcaraz. «La palabra proyecto les gusta porque para ellos significa que no va a haber exámenes. Además teníamos el atractivo de acabar grabando un vídeo, pero no tardaron en ver que lo que tenían que realizar era serio».

Contaron con la ayuda de un experto en cine, que acudió a la escuela para explicar a los alumnos cómo y con qué técnicas podían grabar. La parte más interesante de la investigación ha sido la de recoger testimonios de supervivientes de la postguerra. El tutor explica que «tenía su dificultad porque no quedan muchos. Nos servimos de la Residencia San Gabriel a la que solemos acudir y fue allí donde, los alumnos que no tienen familiares supervivientes de esos años, hicieron las entrevistas. Mi objetivo ha sido que tuvieran la mayor libertad posible. Yo solamente concerté las citas. Creemos que no son capaces de llevar a cabo ciertas tareas pero a veces es porque no les damos la oportunidad».

Algunos grupos utilizaron las propias entrevistas y otros crearon pequeñas historias de ficción con la información recogida. En una de ellas se recrea el primer día de guerra en Hondarribia, corriendo o escondiéndose, y en otra un niño de hoy en día lee lo escrito por su abuela en aquellos años. La mayoría se han grabado con las propias cámaras de fotos o teléfonos móviles de alumnos, que han contado incluso con la ayuda de un dron.

Entrada con invitación

Han sido tres meses de duro trabajo pero todos los participantes se muestran contentos con el resultado. Alcaraz subraya que «han aprendido mucho y de una forma diferente, no recibiendo un tostón del profesor. Las cosas que se escuchan así perduran más y creo que para ellos ha sido una experiencia inolvidable». Marilis Telletxea es de la misma opinión. «Ellos mismos lo reconocen. Han visto emoción, miedo o sufrimiento en los ojos de los entrevistados. El hecho de que les hayan contado, por ejemplo, que algunas personas eran enviadas a fusilar por sus propios familiares, se les ha hecho muy duro y les ha llegado al corazón».

Haizea Urretabizkaia y Álvaro Hoyos son dos de los estudiantes que pudieron hablar con los abuelos de algunos de sus compañeros. Los dos convienen en señalar que «fue muy interesante escuchar las cosas que vivieron». La alumna destaca que «algunos pasajes de la entrevista, en los que nos habló de sus padres, fueron muy emocionantes». Álvaro cuenta que «el abuelo de nuestro compañero nos explicó que no vivió de cerca la guerra, que la pasó en un pueblo pequeño de Castilla que ahora está despoblado».

Sobre el estreno de hoy, los dos recomiendan a la gente «que se acerque a las siete al auditorio. Nosotros ya hemos visto el resultado y creemos que va a gustar». La entrada a Itsas Etxea será gratuita pero mediante invitación, que se podrá recoger hoy hasta las 14.00 en la secretaría de Egiluze o en el propio auditorio antes de su comienzo.