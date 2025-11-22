Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eskifaia, en una actuación anterior en la iglesia de La Marina.

Hondarribia

Eskifaia y Xatz cantan a Santa Cecilia en la iglesia de La Marina

El concierto, con entrada gratuita, está fijado a las 19.30

I. A.

HONDARRIBIA.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07

Las celebraciones por Santa Cecilia empezaron ayer con el concierto de la Banda de Música en el auditorio y seguirán hoy con la kalejira de Txistu Taldea por la ciudad (11.00) y con el concierto que ofrecerán los dos coros de adultos de Eskifaia.

La cita es a las 19.30 en la iglesia de Santa María Magdalena, con entrada gratuita, y Xatz Eskifaia de voces blancas, dirigido por Amaia Aldalur, interpretará las siguientes obras: 'Dona nobis pacem' (M. Ligthfoot), 'Nigra sum' (P. Casals), 'I will be a child of peace' (E. Hagenberg), 'Pisando en la nada' (X. Sarasola), 'La mar quiere ser cielo' (D. Andreo) y 'Elementuen kantak: Airea' (E. Ugalde).

Por su parte, el coro de voces mixtas Eskifaia, con Gorka Aldalur a la batuta, ha preparado el siguiente repertorio: 'Sing we a chaunt it' (armonización Robert L. Pearsall), 'Pa se sliš' (arreglos Karol Pahor), 'Quick! We have but a second' (arreglos Charles V. Stanford), 'Come sweet death' (J.S. Bach/Rhonda Sandberg), 'Hego haizea' (Miguel Mª Azpiazu), 'Zeruan eder ilargia' (arreglos Aita Donostia) y 'Mutil txaleko gorri' (arreglos Junkal Guerrero).

