Eskifaia y Xatz cantan a Santa Cecilia en la iglesia de La Marina

Eskifaia, en una actuación anterior en la iglesia de La Marina.

Las celebraciones por Santa Cecilia empezaron ayer con el concierto de la Banda de Música en el auditorio y seguirán hoy con la kalejira de Txistu Taldea por la ciudad (11.00) y con el concierto que ofrecerán los dos coros de adultos de Eskifaia.

La cita es a las 19.30 en la iglesia de Santa María Magdalena, con entrada gratuita, y Xatz Eskifaia de voces blancas, dirigido por Amaia Aldalur, interpretará las siguientes obras: 'Dona nobis pacem' (M. Ligthfoot), 'Nigra sum' (P. Casals), 'I will be a child of peace' (E. Hagenberg), 'Pisando en la nada' (X. Sarasola), 'La mar quiere ser cielo' (D. Andreo) y 'Elementuen kantak: Airea' (E. Ugalde).

Por su parte, el coro de voces mixtas Eskifaia, con Gorka Aldalur a la batuta, ha preparado el siguiente repertorio: 'Sing we a chaunt it' (armonización Robert L. Pearsall), 'Pa se sliš' (arreglos Karol Pahor), 'Quick! We have but a second' (arreglos Charles V. Stanford), 'Come sweet death' (J.S. Bach/Rhonda Sandberg), 'Hego haizea' (Miguel Mª Azpiazu), 'Zeruan eder ilargia' (arreglos Aita Donostia) y 'Mutil txaleko gorri' (arreglos Junkal Guerrero).