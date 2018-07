Eskifaia vuelve hoy al Baluarte Imagen del concierto ofrecido por Eskifaia el año pasado. Sus dos coros de adultos ofrecen el concierto de verano a las 22h I. A. HONDARRIBIA. Sábado, 28 julio 2018, 00:38

Como viene haciendo los últimos años, la agrupación coral Eskifaia ofrecerá un concierto de verano en el Baluarte de la Reina y será hoy, a partir de las diez de la noche. También como en años anteriores, los protagonistas de la actuación serán el coro de voces blancas Xatz Eskifaia y el coro mixto Eskifaia Abesbatza.

El concierto empezará con Xatz Eskifaia, dirigido por Amaia Aldalur y contará con la colaboración del clarinetista Mikel Emezabal y de la pianista Esther Barandiaran. El coro de voces blancas ha preparado el siguiente repertorio para esta noche: 'Xurian Xuri' (J. Guerrero), 'Esta tierra' (J. Busto), 'Iluna ederra da' (I. González), 'Dirait-on' (M. Lauridsen), 'Munduari begiratzeko' (X. Sarasola) y 'Feel good' (B. Baker).

Después actuará Eskifaia Abesbatza a las órdenes de Gorka Aierbe y con Iñaki Gezala al piano. El coro mixto interpretará los siguientes temas: 'Herribera' (Benito Lertxundi, arreglo de L. Ondarra), 'Sagastipean' (J. Busto), 'De ronda por Aragón' (J. Elberdin), 'Ubi Caritas' (O. Gjeilo), 'Java Jive' (B. Oakland) y 'I can tell the world' (arreglo M. Hogan).