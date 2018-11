Eskifaia invita a Zamudio Kamara Korala a su concierto de Santa Cecilia Componentes de Zamudioko Kamara Korala. El coro vizcaíno y los tres hondarribitarras actuarán hoy en la iglesia de La Marina (20.00) I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:39

Siguen las celebraciones por Santa Cecilia y hoy es el turno de Eskifaia Abesbatza, que ofrecerá su concierto extraordinario a partir de las 20.00 en la iglesia de Santa María Magdalena.

En esta ocasión, Eskifaia ha invitado a este evento a Zamudio Kamara Korala. Esta agrupación fue creada en 1987 por su actual directora, Iratxe Gezuraga, y aunque en sus inicios era un coro infantil, ha ido madurando hasta convertirse en lo que hoy es, un coro de trece voces blancas adultas.

En este tiempo, Zamudioko Kamara Korala ha participado en numerosos eventos y ha salido de su zona para actuar en Barcelona, Madrid, Zaragoza y Gran Canaria a nivel nacional y, en el extranjero, en Alemania, Austria y Francia. Por su veinticinco aniversario, el coro publicó el CD 'Zillarrezko doinuak'.

El programa del concierto es el siguiente: Eskifaia Txiki, dirigido por Iñigo Salaberria: 'Moxebis Kalo' (popular georgiana, traducida al euskera), 'Aldapeko' (Elizalde), Trabakantuak 1' (Azurza/Iturralde), 'Marigorri' y 'Errondan' (Biribil haur kantak, Aguirre-Valencia/Albor).

Eskifaia, bajo la batuta de Gorka Aierbe: 'Fair Phillips I love you' (John Farmer), 'In pace un idipsum' (John Shepherd), 'Bezperak/Las vísperas - Slava v vïshnikh Bogu' (Rachmaninov), 'I can tell the world' (Hogan), 'Sagastipean' (Javier Busto) y 'De ronda por Aragón' (Josu Elberdin).

Zamudio Kamara Korala, dirigido por Iratxe Gezuraga: 'Kulunkulunka' (Ugalde), 'Pange Lingua' (Calderón), 'Penny Lane' (Lennon/McCartney), 'Hallelujah' (Leonard Cohen) y 'Down by the riverside' (spiritual). Para 'Donna, Donna' (Agnestig) y 'Txoria txori' (Mikel Laboa) se sumarán las integrantes de Xatz Eskifaia, que dirige Amaia Aldalur.