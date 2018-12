Eskifaia canta a la Navidad con sus tres coros Eskifaia da por cerrado un año en el que ha participado en intercambios y colaboraciones con otros coros. Celebrará su concierto extraordinario mañana en la iglesia de La Marina I.A. HONDARRIBIA. Viernes, 21 diciembre 2018, 00:40

Eskifaia anuncia para mañana, a las 20.30 en la iglesia de Santa María Magdalena, su concierto extraordinario de Navidad, en el que comparecerán sus tres agrupaciones.

El primero en participar será el coro infantil Eskifaia Txiki, que dirige Iñigo Salaberria y que interpretará cuatro villancicos: 'Gabon, bon, bon!' (L. Zubeldia y J. Busto), 'Horra Mari Domingi' (popular vasca), 'Mi burrito sabanero' (popular venezolana) y 'Zapata txuriak' (J. Busto).

El segundo coro en actuar será el de voces blancas Xatz Eskifaia, bajo la batuta de Amaia Aldalur. Presentan un programa en el que tres de las obras son creaciones de Javi Busto, fundador de Eskifaia. Entre ellas, 'Haurra izu lotto bat', una nana compuesta por el hondarribitarra para Xatz y que se estrenará en este concierto. También destaca la pieza 'Gizon on bat', con letra de la también hondarribitarra Anutxi Lazkanotegi, que fue obra obligada en la modalidad de niños del Certamen Coral de Tolosa 2009. El repertorio de Xatz será el siguiente: 'Neguaren baitan' (I. González), 'Haurtxo txikia negarrez dago' (J. Busto), 'Jaurra izu lotto' (J. Busto), 'The first Noel' (D. Forrest), 'Gabaren erdian' (arreglos E. Ibarguchi), 'Gizon on bat' (J. Busto) y 'Rin, rin' (arreglos A. Cobo).

Le corresponderá cerrar el concierto a Eskifaia Abesbatza, bajo la dirección de Gorka Aierbe. En el año que está a punto de acabar, el coro de voces mixtas ha sumado intercambios y colaboraciones a sus actuaciones habituales. En marzo tomaron parte en la ópera Aida que la Asociación Lírica Luis Mariano de Irun organizó en Ficoba. En abril recibieron en Hondarribia la visita de Hirusta Abesbatza de Errenteria y en mayo visitaron Oronoz-Mugairi invitados por Elizondo Abesbatza.

Mañana interpretarán los siguientes temas: 'Hoy es día de placer' (T. Pascual), '¡Hombres, victoria, victoria!' (F. Guerrero), 'Det är en ros utsprungen' (J. Sandström), 'Haur eder baten bila' (arreglos J. Pildain), 'Orra Mari Domingi' (arreglos J.M. Usandizaga) y 'Festejo de Navidad' (H. Bitrrich).

La de mañana será la última actuación 'oficial' de los coros de Eskifaia por este año, pero todavía habrá una oportunidad más para escuchar a sus integrantes. Será durante la mañana del día 24 de diciembre, gracias a la iniciativa Kantu Berri On, en la que participan tanto integrantes de la entidad como cualquiera que se haya animado a tomar parte.