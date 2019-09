El equipo de gobierno defiende el 'megaoutlet' de Zaldunborda El terreno donde está proyectado el 'megaoulet' está en la subida de Gaintxurizketa, cerca de Desguaces Vidaurreta. / F. DE LA HERA Acusa a los partidos de la oposición de medias verdades y de omisión de ciertas informaciones I.A. HONDARRIBIA. Martes, 24 septiembre 2019, 00:17

Hace diez días los tres partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento (Abotsanitz, PSE-EE y EH Bildu) solicitaron paralizar el proyecto de 'megaoutlet' de Zaldunborda y denunciaron la «multitud de irregularidades, opacidad, falta de transparencia y acuerdos económicos desfavorecedores a las arcas municipales».

«A la vista de las acusaciones vertidas por los grupos de la oposición», al equipo de gobierno le ha resultado «necesario explicar a la ciudadanía cuál es el verdadero escenario legal de dicho desarrollo, y con ello poner en evidencia, una vez más, la temeridad y mala fe en que se fundan tales acusaciones. Es rotundamente falso que estemos desarrollando una actuación administrativa vinculada o supeditada a los intereses de una entidad privada».

Según el equipo de gobierno, «es innegable que toda implantación de una nueva actividad económica conlleva una afección al sector en que se ubique. En su día, sopesados los pros y los contras de su desarrollo urbanístico, se previó establecer en el Plan General de Ordenación Urbana las disposiciones oportunas para materializar el desarrollo de distintas posibilidades de actividad económica en la zona. Con ello Hondarribia se adelantaba en tal proyecto a numerosos municipios de la Comunidad Autónoma».

«Debe ser recordado en este momento, puesto que los grupos de la oposición han omitido todo comentario al respecto, que la idea y las condiciones de establecimiento de esas posibles actividades económicas en Zaldunborda Gaina han sido inicialmente avaladas por la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un Recurso Contencioso Administrativo interpuesto contra la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Hondarribia».

Propuesta de una empresa

De conformidad con las determinaciones del PGOU, «una empresa ha presentado en el Ayuntamiento un obligatorio Plan Parcial destinado a establecer las condiciones y normas pormenorizadas a las que se deba someter el establecimiento de una determinada actividad comercial».

Recuerda el equipo de gobierno que «este Plan Parcial, como documento de planeamiento, debe ser sometido a los diferentes trámites previstos legalmente, incluida la comprobación de su debido sometimiento al cumplimiento de todos los ineludibles requisitos que le son exigibles, y a la debida información pública, tras lo cual podrá recibir, en su caso, la correspondiente aprobación definitiva o la denegación de la misma. Por tanto, lo que a día de hoy se ha hecho por el equipo de gobierno municipal y por la Alcaldía es dar a dicho documento de Plan Parcial la correspondiente aprobación inicial como acto determinante del comienzo de la tramitación administrativa».

En la nota se admite que «la tramitación administrativa en general, y la urbanística en particular, es compleja, difícil de explicar y de entender. Pero lo que es inadmisible es utilizar esa complejidad, como la están utilizando los grupos de la oposición, para presentar a la opinión pública el cumplimiento ineludible de determinados trámites como el supuesto posicionamiento cierto y definitivo del equipo de gobierno y de la Alcaldía, a favor de las condiciones concretas en que se plantea hoy un concreto desarrollo urbanístico de Zaldunborda Gaina».

El equipo de gobierno es «plenamente consciente de la dificultad del momento que está viviendo el comercio en general, y especialmente el de proximidad, circunstancias ya tenidas muy en cuenta a la hora de plantear las determinaciones urbanísticas de Zaldunborda. De ahí nuestro compromiso con nuestras y nuestros comerciantes por impulsar su actividad, a través de las diferentes iniciativas y actuaciones de estos últimos años (ferias de Navidad y de verano, cursillos de formación, concursos de escaparates, etc.), siendo nuestra indudable intención el seguir proponiendo y colaborando con el sector comercial de la ciudad en el impulso de nuevas iniciativas».

Avance de la economía

No obstante, «no podemos olvidar que el concreto proyecto de desarrollo urbanístico de Zaldunborda Gaina, cuyas bases urbanísticas de implantación se tramitan, es muy importante para el avance de la actividad económica de Hondarribia; asimismo, es fundamental para la creación de nuevos puestos de trabajo, que beneficiarán, sin duda, a la tasa de empleo de la ciudad y de la comarca; y medioambientalmente resulta imprescindible para la resolución de la contaminación del suelo de dicha zona, que se llevará a cabo por los propietarios del terreno».

Por último, «solicitamos de la ciudadanía que no se deje engañar por las medias verdades, por afirmaciones manipuladas de la realidad, y que busque el contraste objetivo y cierto de esa realidad de las cosas, y tras ello valore si la actuación del equipo de gobierno se ha ajustado o no a la legalidad, y en definitiva a los intereses generales de los ciudadanos de Hondarribia, y no a los intereses políticos que mueven a los grupos de la oposición municipal».