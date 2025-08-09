Una entrega y emoción compartidas

Joana Ochoteco Sábado, 9 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

Tú con la sonrisa y yo con la lágrima», le dice Marian Chaparro a Nekane Lasa. En este caso, ambos gestos expresan un mismo sentimiento: la emoción por haber sido elegida para entregar el 7 de septiembre el bastón de mando al burgomaestre, Gregorio Alkain. Este año, serán dos de las protagonistas de la víspera del gran día de los hondarribitarras.

Marian tiene motivos de sobra para emocionarse: cuando le llamaron para comunicarle que era una de las dos elegidas por Hondarribiko Emakumeak se llevó «una sorpresa total». Había sido su hija Nerea, cantinera de Gora Arrantzale Gazteak en 2023, quien había propuesto su nombre «con ayuda de mi prima Josune. Mi hija dice que siempre he aportado mucho, y que quería agradecérmelo», recuerda, con la emoción empañándole la mirada.

Nekane, con esa gran sonrisa, estaba presente en la asamblea de Hondarribiko Emakumeak en la que se celebró la elección. «Sacaron el papelito y... ¡Me levanté tan contenta!», recuerda. Se emocionó «muchísimo», pero no sólo por su elección, sino también por comprobar la presencia de muchas jóvenes en esa asamblea: «la sensación que tengo es que aquí no hay falta de relevo», asegura. Nekane nació en «la casa Belentxo, al lado de la Alameda. Viví en la calle Mayor hasta que me casé». Aunque ahora no reside en Hondarribia, su vinculación con las fiestas es total: «para mi es sagrado», sobre todo ese inicio del 7 de septiembre, con la Salve y el Titibiliti de la Tamborrada. «Es una cosa que se lleva dentro, y ya está».

Después de que hace una semana se hiciese público que entregarían el bastón de mando, ambas no han dejado de recibir felicitaciones: «lo más emocionante, los abrazos de mis clientas», afirma Marian, que regenta la tienda que lleva su nombre en Matxin de Arzu kalea. Recuerda especialmente a «Nieves, que me abrazó el lunes llorando... Su madre también entregó el bastón de mando». El mismo día de su elección, ambas recibieron también la llamada de Gregorio Alkain. Aseguran que se han sentido muy arropadas «por todo el mundo».

También la bandera

Entre esa emoción compartida, sí hay un aspecto que será diferente para cada una de ellas: Marian asiste cada año al acto de entrega del bastón de mando en Arma plaza; para Nekane, sin embargo, será la primera vez «porque claro, entre que subía a cantar la Salve, luego bajar para ver pasar la Tamborrada... No me daba tiempo». Conocerá el acto desde dentro, compartiendo con Marian esa ilusión y, reconoce esta última, algo de nervios: «es que yo me emociono mucho...».

Además del bastón de mando, al día siguiente, el 8 de septiembre, entregarán a la compañía Arkoll la réplica de la bandera de la ciudad confeccionada por Hondarribiko Alardea. Las de este 2025 van a ser, en definitiva, unas fiestas especiales para ambas hondarribitarras: «inolvidables son siempre, porque cada año el día 8 tiene algo... Es tan entrañable y tan tuyo. Y eso no me lo puede quitar nadie», resume Nekane.