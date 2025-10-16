Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Hondarribia

Empieza en Emeki un ciclo de charlas sobre sexualidad

La asociación de mujeres organiza el domingo el encuentro de encajeras

I. A.

HONDARRIBIA.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Hoy arrancará en Emeki Elkartea el ciclo intergeneracional sobre sexualidad y relaciones afectivo-sexuales, financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El ciclo constará de una sesión al mes hasta diciembre y la cita de hoy tiene forma de taller participativo, de 17.00 a 19.00. Las siguientes propuestas llegarán el 14 de noviembre y el 12 de diciembre, en el mismo horario.

Por otro lado, Emeki Elkartea, y concretamente el grupo de bolillos, organiza este domingo el 'VII Encuentro de Encajeras de Hondarribia', que se desarrollará en el frontón Jostaldi, de 10.00 a 14.00. Se espera que participen en el encuentro unas 280 mujeres, que durante toda la mañana estarán realizando labores de encaje en directo.

En el frontón se instalarán varios puestos y las participantes podrán comprar diferentes materiales para hacer sus trabajos. Al final del acto se sortearán entre las participantes regalos donados por los comercios colaboradores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  7. 7

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  8. 8

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  9. 9

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  10. 10 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Empieza en Emeki un ciclo de charlas sobre sexualidad