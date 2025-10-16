Empieza en Emeki un ciclo de charlas sobre sexualidad

I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Hoy arrancará en Emeki Elkartea el ciclo intergeneracional sobre sexualidad y relaciones afectivo-sexuales, financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El ciclo constará de una sesión al mes hasta diciembre y la cita de hoy tiene forma de taller participativo, de 17.00 a 19.00. Las siguientes propuestas llegarán el 14 de noviembre y el 12 de diciembre, en el mismo horario.

Por otro lado, Emeki Elkartea, y concretamente el grupo de bolillos, organiza este domingo el 'VII Encuentro de Encajeras de Hondarribia', que se desarrollará en el frontón Jostaldi, de 10.00 a 14.00. Se espera que participen en el encuentro unas 280 mujeres, que durante toda la mañana estarán realizando labores de encaje en directo.

En el frontón se instalarán varios puestos y las participantes podrán comprar diferentes materiales para hacer sus trabajos. Al final del acto se sortearán entre las participantes regalos donados por los comercios colaboradores.