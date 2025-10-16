Empieza en Emeki un ciclo de charlas sobre sexualidad

HondarribiaEmpieza en Emeki un ciclo de charlas sobre sexualidad
La asociación de mujeres organiza el domingo el encuentro de encajeras
I. A.
HONDARRIBIA.
Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24
Hoy arrancará en Emeki Elkartea el ciclo intergeneracional sobre sexualidad y relaciones afectivo-sexuales, financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El ciclo constará de una sesión al mes hasta diciembre y la cita de hoy tiene forma de taller participativo, de 17.00 a 19.00. Las siguientes propuestas llegarán el 14 de noviembre y el 12 de diciembre, en el mismo horario.
Por otro lado, Emeki Elkartea, y concretamente el grupo de bolillos, organiza este domingo el 'VII Encuentro de Encajeras de Hondarribia', que se desarrollará en el frontón Jostaldi, de 10.00 a 14.00. Se espera que participen en el encuentro unas 280 mujeres, que durante toda la mañana estarán realizando labores de encaje en directo.
En el frontón se instalarán varios puestos y las participantes podrán comprar diferentes materiales para hacer sus trabajos. Al final del acto se sortearán entre las participantes regalos donados por los comercios colaboradores.