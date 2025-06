«Empezamos un nuevo ciclo y nuestros objetivos ahora son muy diferentes»

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Viernes, 27 de junio 2025, 21:32 Comenta Compartir

Con deportividad está asumiento Hondarribia Arraun Elkartea el cambio de ciclo en la primera trainera, que implicará tener que renunciar a las victorias de los últimos años. –¿Cómo afronta el primer equipo el inicio de la temporada?

–Como siempre, con toda la ilusión del mundo. Con ganas de dar nuestro mejor nivel y hacer las cosas bien. Pero somos conscientes de que este año empezamos un nuevo ciclo y nuestros objetivos son muy diferentes a los de temporadas anteriores. Nos gustaría estar peleando en la segunda tanda de la Liga y clasificarnos para La Concha. La tanda de honor de la Liga Euskolabel y las banderas van a ser cosa de otros.

–¿Tan claro lo tiene? ¿Por qué habla de un nuevo ciclo?

FEMENINO«Pese a las dificultades, el grupo de chicas se mantiene unido y fuerte»APOYO«En la actualidad rondamos los 1.500 socios, pero da para que tengamos 2.000»

–Creo que hemos vivido la etapa más gloriosa de la historia de nuestro club. No sólo por la cantidad de triunfos obtenidos, sino por la cantidad de años que hemos estado luchando por todo. Desde el 2011 hasta el año pasado, en el cual también ganamos el Campeonato de Gipuzkoa y una bandera de la Liga, han sido catorce temporadas en lo más alto. Hemos ganado Conchas, ligas y hemos disputado otras hasta la última palada, quedando hasta en ocho ocasiones segundos. Hemos ganado decenas de banderas, campeonatos... y todo ello con nuestra forma de hacer, dando siempre prioridad al remero de casa. En el remo actual, va a ser muy difícil que nadie pueda igualar algo así. Pero este año hemos sufrido un cambio generacional enorme que algún día tenía que llegar. Hasta nueve remeros del año pasado no están en la plantilla. Es el momento de resetear y poner las luces largas. No vamos a perder la cabeza.

–Siguen confiando en Mikel Orbañanos como líder de la primera trainera.

–Al 100%. Tengo claro que no hay otro como él para hacer las cosas como nosotros queremos. Trabajador incansable, discreto, respetuoso, y todo ello sin perder un ápice de competitividad. Sabe cuál es su área de trabajo y no se mete donde no le corresponde. Aunque igual no lo parezca, es un líder de los pies a la cabeza y cuenta con la confianza y respeto de todos. Si las cosas van como deben, en 2026 cumplirá 25 años en el club. Es un hito y será un año muy especial para todos.

–¿Qué objetivos se marcan en este nuevo ciclo?

–Los de siempre, tratar de ser lo más competitivos posibles dando prioridad a los remeros de la cantera. En una reciente reunión que mantuvimos con la plantilla les comenté que nos hacía mucha ilusión trabajar para volver a ser un equipo con aspiraciones reales de ganar, pero que el objetivo era conseguirlo con la mayoría de los remeros que este año están en la plantilla. Nuestra obligación como directiva es ayudarles para que progresen y lo consigan.

–En cuanto a la trainera femenina, ha sido difícil formar una tripulación.

–Ante el equipo femenino me quito el sombrero. Nos está costando muchísimo que las remeras jóvenes, las que pasan de juveniles, se sumen al proyecto, y pese a las dificultades el grupo se mantiene unido y fuerte. No sé las veces que este invierno han entrenado con doce remeras, sin conseguir si quiera completar la trainera. Tiene muchísimo mérito lo que están haciendo. En este caso el objetivo es claro, queremos mantener la categoría, continuar en la Liga Euskotren.

–Al margen de los deportivo, ¿en que estado de salud se encuentra el club?

–El club está bien. Contamos con un grupo de empresas colaboradoras que son super fieles y están totalmente identificados con el proyecto. Pero no es menos cierto que la actividad que tenemos es muy grande y muy cara, y nos cuesta muchísimo llegar a todo. Siempre andamos con el cuello estirado. Donde creo que no hemos crecido lo que debemos es en el número de socios.

–¿De qué cifras hablamos?

–En la actualidad rondamos los 1.500 socios, pero pienso que una ciudad como Hondarribia, con toda la afición que también tenemos en Irun, da para que tengamos unos 2.000 socios como mínimo. Animo a todos nuestros aficionados que todavía no han dado el paso a que lo hagan, lo pueden hacer por la web y/o llamando al club (943 64 11 56). Ni se imaginan lo importante y necesario que es contar con más socios. Creo que la trayectoria del club en todos estos años es merecedora de la confianza y ayuda de los aficionados. El club necesita tener una masa social más amplia.

–Después de 25 años en la directiva, 23 como presidente, ¿qué le motiva para seguir al frente del club?

–Es cierto que los años no pasan en balde, pero todavía tengo ilusión. Me motivan las cosas sencillas. Ver a tantos chicos y chicas jóvenes remando, saliendo y entrando por el pantalán del club con sus buenos botes, con sus entrenadores, haciendo deporte en vez de estar en otro sitio. Verles cuando se van a Francia, a Bañolas, a Sevilla... ayudarles a que tengan esa oportunidad me hace feliz. Por otro lado, tenemos el reto de restaurar las instalaciones del club. La verdad es que no nos falta de nada, pero se han quedado obsoletas. De la mano del Ayuntamiento tenemos la intención de ampliar y modernizar nuestras instalaciones para las próximas generaciones. Es nuestra obligación hacerlo.