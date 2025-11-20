Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Emeki Elkarteko eta Udaleko ordezkariek egun hauetako egitaraua aurkeztu zuten. UDALA

Hondarribia

Emeki eta Udala, emakumeen aurkako biolentziaren kontra

Azken egunetan zenbait ekitaldi burutu dira eta gaurtik astearterarte beste hainbat egingo dira

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Osteguna, 20 azaroa 2025, 20:02

Azaroaren 25a, Emakumeen Kontrako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna da eta urtero bezala, Emeki elkartetik Hondarribiko Udalarekin eta herriko beste eragile batzuekin elkarlanean ekintza ugari antolatu dira.

Tamara Sastre Emekiko lehendakariak prentsaurrekoan adierazi bezala, «gaur egun egun oraindik ere emakumeok emakume izate hutsagatik diskriminatuak eta baztertuak izaten jarraitzen dugulako eta indarkeria matxista gure gizartean oso presente dagoelako, ezinbestekoa ikusten dugu kontzientzia pizteko gaur aurkeztuko ditugun ekintzak urtez urte antolatzen jarraitzea».

  • Larunbata. 10 00etan Bixi bixi pala txapelketa Jostaldin eta 19:00etan 'Musas y fusas' kontzertua Kultur Etxean.

  • Igandea. Emakumeak Korrika', Puntalean hasi eta bukatu. 10 00etan oinez eta 11:00etan korrika.

  • Astelehena 'VII Emakume xake topaketa', Kasino Zaharrean.

  • Asteartea. 11 00etan 'Sare morea osatzen' herriko ikasleekin eta 17:30ean konzentrazioa eta ekintza berezia, biak Martxoak 8 plazan.

Emekik Emakunderen aurtengo kanpaina berea ere egin du: «'Ez da zure arazoa soilik, gurea ere bada' mezuak oso ongi islatzen du Emekik herriarekiko eta bereziki herriko emakumeekiko duen konpromisoetako bat, 'ez zaude bakarrik, hemen gaude'».

Antolatu diren ekintzen bitartez, «elkarzaintzaren garrantzia, emakumeontzat seguroak diren espazioak sortzearen garrantzia eta kontzientzia piztu nahiko genuke. Esan bezala, Emeki emakume elkartea herriko emakumeon topagunea da eta lanean jarraituko dugu gizarte berdinzaleago baten alde».

Iosu Peña zinegotzia «oso eskertua» agertu zen «Emekik egun honen inguruan baina baita urte guztian zehar antolatzen dituen ekimenengatik». Era berean, «eskertu nahi dut Berdintasun eta Kultura teknikariek egiten duten lana». Ekimen hauek aurrera ateratzearen eta babestearen helburua «argia da, indarkeria matxistaren aurkako mezua zabaltzea. Oso argi daukagu jardun behar dugula eta ekintzak antolatu eta babestu».

Egitarauaren azken txanpa

Aurreko egunetan hainbat ekitaldi egin dira –hala nola literatur tailerra, sexualitateari buruzko hitzaldiak, El Salvadorreko emakumeen dokumentala eta hitzaldia... –, eta orain azken txanpa dator.

Larunbatean 10:00etatik aurrera Jostaldin Bixi-bixi pala topaketa izango da eta 19:00ean Kultur Etxean 'Musas y fusas' kontzertua, sarrera librearekin.

Igandean aldiz hirugarrem 'Emakumeak Korrika' ospatuko da, 10:00etan oinez eta 11:0etan korrika, Emekitik irten eta bost kilometroko ibilbidea ondoren (Puntala, Bidasoa pasealekua eta Butroi) leku berdinean bukatuta.

Astelehenean Kasino Zaharrean Xake Topaketa burutuko da eta asteartean, azaroak 25, bi ekitaldi Martxoak 8 plazan. Goizean, 11:00etan hasita, ikasleekin 'Sare morea osatzen' eta arratsaldean, 17:30ean, M8 Asanblada Feministarekin ekintza berezia.

