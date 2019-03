Elvis Presley será el protagonista del primer festival Amua de este año Ernesto Toledo y Juan Luis Silanes muestran el cartel del primer festival Amua de 2019. / F. DE LA HERA La cita es este sábado y las dos siguientes, en junio y noviembre | Se proyectarán un corto y una película y habrá un concierto con la música de la época I. A. HONDARRIBIA. Martes, 19 marzo 2019, 00:12

Elvis Presley va a ser el protagonista del festival Amua de este sábado, el primero de tres que se celebrarán este año.

Juan Luis Silanes, concejal de Cultura, recordó que «en noviembre de 2018 se organizó el primer Amua, pero hemos cambiado el formato y en 2019 habrá tres micro Amuas. Se mantiene la fecha de noviembre y se añaden este fin de semana y el primero de junio».

El crecimiento y diversificación de Amua tiene que ver con que «es un formato interesante en el que vemos la pasión y profesionalidad con la que trabaja Ernesto Toledo. Es de agradecer su implicación y, como estamos en buena sintonía, aprovechamos para ampliar la propuesta cultural con tres entregas. Ya estamos mirando al 2020 y a algunas otras cosas que se podrían organizar», aseguró Silanes. Por último, quiso «agradecer a la Banda de Música, que se ha mostrado dispuesta a colaborar, a pesar de que está preparando el concierto del bicentenario, que será el 31 de marzo».

Detrás de Amua está Ernesto Toledo, quien señaló que «hemos optado por dividir Amua en tres partes porque el año pasado estaba todo tan concentrado que no se podía abarcar todo. Pero la gente salió contenta y por eso repetimos. Queremos que a partir de ahora Amua sea algo dinámico y vivo a lo largo de todo el año». Además, «de acuerdo con el Ayuntamiento, mantenemos el carácter pedagógico. Se trata de dar a conocer al gran público detalles o biografías de artistas que creemos que conocemos bien pero que realmente no conocemos tanto. Ahondaremos en Elvis, en su figura y en cómo caló en la sociedad de la época y como su legado sigue vivo».

El organizador desgranó el programa previsto para este sábado por la tarde, de 16.00 a 21.00 horas en el auditorio. «En primer lugar veremos el corto 'Big Elvis' sobre un imitador y la película 'Orion: The man who would be king'. La entrada es gratis pero con invitación, que hay que recoger en Arma Plaza».

Después de un pequeño receso, «el escritor y locutor Felipe Cabrerizo nos hará la introducción a la figura de Elvis y especialmente a su impacto en la sociedad estadounidense, así como lo viva que está su figura todavía hoy en día y con todos los imitadores que sigue habiendo».

Uno de ellos, John Mencis, «está considerado como el mejor imitador de España y actuará con su grupo y con la Banda de Música. Llegará subido en moto, con alfombra roja, buscando el espectáculo como hacía Elvis en su día». Por último, Cabrerizo pinchará música de Elvis y de la época en el Uxoa.

Toledo quiso agradecer «la ayuda del Ayuntamiento, sin la cual no hubiera sido posible organizar este Amua y los siguientes». Y adelantó que el del 1 y 2 de junio estará centrado en la rumba catalana y que el tercero será los días 1 y 2 de noviembre.