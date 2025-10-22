ELA pide perdón a Txukun Lorazaintza por unas pancartas

I. A. HONDARRIBIA. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

La semana pasada los ocho jardineros subcontratados por el Ayuntamiento iniciaron una huelga indefinida y, en ese contexto, colocaron pancartas en varios puntos de la ciudad.

Desde el sindicato ELA han querido pedir perdón a Txukun Lorazaintza SL, a la que se señalaba en dos de las pancartas como parte de la UTE Hondarribia Lorezaintza, adjudicataria del servicio municipal de jardinería.

ELA aclara que «habido un error por nuestra parte. La UTE Hondarribia Lorezaintza está conformada por las empresas Gaimaz Infraestructuras y Servicios, S.A. y Broker Lorazaintza S.L., y Txukun Lorazaintza SL no tiene ninguna relación con dicha UTE ni con el contrato mencionado».

El sindicato aclara que «esta mención ha sido fruto de una confusión involuntaria, sin intención de dañar la imagen o el buen nombre de Txukun Lorazaintza SL. Procedimos a retirar de inmediato las pancartas que contenían esta información incorrecta y pedimos disculpas públicamente a Txukun Lorazaintza SL, por las molestias o perjuicios que esta situación haya podido causar».