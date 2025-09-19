Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

EAJ-PNV reclama «medidas con un impacto real y continuado»

I.A.

HONDARRIBIA.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:18

EAJ-PNV «valora positivamente» las actividades organizadas por el Ayuntamiento por la Semana de la Movilidad pero entiende que «la ciudadanía necesita medidas que tengan un impacto real y continuado».

Sobre todo se refiere a «la red de bidegorris. En la oposición hacían bandera de la movilidad en bici, y durante la campaña incluso daban vueltas en bicicleta por la ciudad. Pero en estos dos años de gobierno, apenas han avanzado en la construcción de nuevos bidegorris». Recuerda el principal partido de la oposición que «el lema 'Txirrin-txirrin bidegorria egin', que crearon desde la oposición, contrasta con la realidad: en estos dos años de gobierno, ¿cuántos metros de bidegorri han construido?»

En la anterior legislatura «se impulsó el plan Kalez Kale Hondarribia Hobetzen, que permitió mejorar la accesibilidad de barrios y entornos escolares, adecuar bidegorris y espacios públicos, y garantizar itinerarios seguros para ciclistas y peatones. Durante estos dos años, hemos presentado propuestas para continuar con la siguiente fase, el Kalez-Kale 2, pero han sido rechazadas».

En ese sentido, «seguimos apostando por acciones concretas y continuadas que mejoren los itinerarios escolares y amplíen la red de bidegorris y vías seguras para ciclistas. La movilidad sostenible no puede limitarse a eventos puntuales; requiere planificación, inversión y compromiso constante». Para el presupuesto del 2026 propondrán cuatro proyectos relacionados con la movilidad.

