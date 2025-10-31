Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

EAJ-PNV desmiente a Abotsanitz sobre el servicio de prevención comunitaria

Pide que «deje de utilizar el Ayuntamiento y sus canales de comunicación para hacer oposición contra el PNV»

I.A.

HONDARRIBIA.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21

EAJ-PNV ha pedido a Abotsanitz que «deje de utilizar el Ayuntamiento y los canales de comunicación institucional para hacer oposición contra el PNV. Ese uso partidista de la comunicación pública no aporta nada bueno a la institución ni a la ciudadanía».

El nuevo desencuentro llega con el servicio de prevención comunitaria, cuyo nuevo contrato se ha anunciado esta semana, y sobre el que los nacionalistas quieren «aclarar algunos aspectos y desmentir falsedades».

El principal partido de la oposición reconoce como «cierto que el contrato de este servicio llevaba años sin renovarse y que era necesario actualizarlo y adaptarlo al V. Plan de Adicciones del Gobierno Vasco. En eso se estaba trabajando».

Por contra, describe como «rotundamente falso» que el actual equipo de gobierno «descubriera al llegar al Ayuntamiento que el contrato de este servicio estaba caducado. Esa situación era perfectamente conocida y había sido tratada en numerosas ocasiones. Por tanto, la afirmación de la concejala Queiruga es mentira y pone injustamente en duda el trabajo técnico municipal y de las profesionales que han sostenido este servicio durante años».

EAJ-PNV asegura que «tampoco es cierto que el Ayuntamiento careciera de información o de control sobre el servicio. Esa insinuación resulta especialmente grave, porque pone en duda la profesionalidad y el compromiso del personal técnico municipal».

Recuerdan los nacionalistas que «durante todos estos años ha existido una coordinación constante entre el servicio de prevención comunitaria y el departamento de Juventud, con reuniones técnicas semanales y un trabajo compartido y transparente».

EAJ-PNV destaca que «el servicio de prevención comunitaria nunca ha dejado de funcionar. Durante este tiempo ha seguido desarrollando su labor con jóvenes y familias y con los centros escolares en coordinación directa con el departamento de Juventud del Ayuntamiento. Las familias, jóvenes y centros escolares son testigos del servicio que han recibido durante estos años».

Para el principal partido de la oposición, «esta manera de comunicar del actual equipo de gobierno, atacando y haciendo oposición desde el propio gobierno, se ha convertido en una fórmula constante para tapar su incapacidad de gestión y su falta de generación de nuevos proyectos. Recurren a la confrontación y a las cortinas de humo para ocultar sus carencias y su falta de resultados. Llevan casi 30 meses gobernando y no han sido capaces de sacar adelante nada sin fomentar la división».

