EAJ-PNV denuncia discriminación en la Mesa de Igualdad de Hondarribia

EAJ-PNV de Hondarribia considera que «las bases de funcionamiento para la Mesa de Igualdad» que se va a poner en marcha «son profundamente discriminatorias y excluyentes», al incluir, «entre sus condiciones de participación, la obligatoriedad de defender un modelo de Alarde paritario».

Para los nacionalistas, «esta exigencia, lejos de promover la igualdad, supone la exclusión directa de miles de mujeres de Hondarribia que, aun siendo feministas y defensoras de la igualdad entre hombres y mujeres, tienen una postura diferente en relación al Alarde. Mujeres que no consideran que exista un conflicto de igualdad en este ámbito».

A EAJ-PNV le resulta «inaceptable esta forma de proceder. La lucha por la igualdad de género debe construirse desde el respeto a la pluralidad de pensamientos y desde el consenso, no desde la imposición y la exclusión».

Los nacionalistas «sabemos que Abotsanitz y EH Bildu justificarán su decisión diciendo que han dejado actuar de manera independiente al órgano impulsor de la mesa. Pero es nuestro deber ratificar esas bases. Por lo que no compartimos esa forma de hacer política».

Según EAJ-PNV, «la igualdad no se construye excluyendo a quienes piensan diferente. Defendemos una igualdad que sume, no que reste. Una igualdad que construya, no que divida». Por eso, «denunciamos con firmeza esta decisión que rompe con el espíritu de unidad y de respeto que debería guiar cualquier política de igualdad».