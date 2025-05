EAJ-PNV denuncia «discriminación y exclusión» en la Mesa de Igualdad

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Martes, 13 de mayo 2025, 19:55 Comenta Compartir

EAJ-PNV considera que «las bases de funcionamiento para la Mesa de Igualdad» que se va a poner en marcha «son profundamente discriminatorias y excluyentes», al incluir, «entre sus condiciones de participación, la obligatoriedad de defender un modelo de Alarde paritario».

Para los nacionalistas, «esta exigencia, lejos de promover la igualdad, supone la exclusión directa de miles de mujeres de Hondarribia que, aun siendo feministas y defensoras de la igualdad entre hombres y mujeres, tienen una postura diferente en relación al Alarde. Mujeres que no consideran que exista un conflicto de igualdad en este ámbito y a las que se les cierran las puertas para aportar en esta mesa. Una mesa que, paradójicamente, se crea con el objetivo de representar y trabajar por los derechos de todas».

A EAJ-PNV le resulta «inaceptable esta forma de proceder. La lucha por la igualdad de género debe construirse desde el respeto a la pluralidad de pensamientos y desde el consenso, no desde la imposición y la exclusión».

Los nacionalistas «sabemos que Abotsanitz y EH Bildu justificarán su decisión diciendo que han dejado actuar de manera independiente al órgano impulsor de la mesa. Pero es nuestro deber ratificar esas bases. Por lo que no compartimos esa forma de hacer política».

Según EAJ-PNV, «la igualdad no se construye excluyendo a quienes piensan diferente. Defendemos una igualdad que sume, no que reste. Una igualdad que construya, no que divida». Por eso, «denunciamos con firmeza esta decisión que rompe con el espíritu de unidad y de respeto que debería guiar cualquier política de igualdad».

«Segrega y excluye»

Por su parte, Hondarribiko Emakumeak, que recuerda que cuenta con más de 500 socias, asegura que «nuestro gobierno local, compuesto por Abotsanitz y EH Bildu, con la excusa de la Igualdad, segrega y excluye a una parte importante de mujeres. Pretenden aprobar la creación de una mesa de igualdad en la que la participación esté condicionada a estar a favor de que el Alarde de Hondarribia sea paritario; un gueto ideológico ajeno al respeto a la libertad y pluralidad. Este comportamiento nos parece lamentable y antidemocrático».

Recuerda que «como asociación, no tenemos ninguna noticia de que el Ayuntamiento contrata una técnica de igualdad para promover la participación social de las mujeres en todos los ámbitos y espacios e incrementar la presencia de mujeres en ámbitos de decisión y dirección».

Sin embargo, «sabemos que este gobierno que dice ser plural y favorecer la participación ciudadana, está preparando el II Plan de Igualdad de Hondarribia, por supuesto sin contar con la asociación de mujeres que cuenta con el mayor número de socias de nuestra ciudad».

Hondarribiko Emakumeak apunta que «el objetivo de Abotsanitz y EH Bildu es seguir asociando a toda costa la discrepancia en la celebración del Alarde con la Igualdad cuando no es así por sentencia judicial, pero ya comprobamos que trabajan la intolerancia de manera rutinaria».