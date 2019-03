EAJ-PNV apunta que ha cumplido con el 80% de lo previsto en el plan de mandato El alcalde Txomin Sagarzazu se muestra «orgulloso por haber formado un grupo sólido» I.A. HONDARRIBIA. Domingo, 17 marzo 2019, 00:30

EAJ-PNV ha repasado la legislatura que está cercana a acabar y señala que ha cumplido con el 80% de lo anunciado en el plan de mandato, que incluía 28 proyectos destacados y otros 46 más.

El alcalde Txomin Sagarzazu se muestra «orgulloso por haber formado un grupo sólido. El grupo de diez concejales nos ha dado la opción de, además de ocuparnos de la gestión diaria, atender propuestas, quejas o sugerencias de los ciudadanos. Hemos funcionado de manera coordinada, cohesionada, con un gran ambiente de trabajo. Y tengo que agradecer a todos los concejales por sus aportaciones»

Diez son, a juicio de EAJ-PNV, los grandes logros de la legislatura: Consolidar la programación cultural en los nuevos equipamientos y divulgación del patrimonio; Reurbanización de las calles San Pedro, Santiago, Javier Ugarte y Santiago Compostela; Renovación y ampliación de la biblioteca, pasando de 500 metros cuadrados a 1.200 y de 38 horas semanales de apertura a 57; Mantener el compromiso con el euskera, impulsando Euskaraldia y con el Plan del Euskera; Puesta en marcha del nuevo Mendelu; Mantener limpia la ciudad; Ampliar la oferta de vivienda protegida, con 118 futuras VPO en Presa I y Presa II; Consejo y ayuda a personas con necesidad; Patrocinar la actividad de las entidades de Hondarribia; y acuerdos con Gobierno Vasco y Diputación Foral que se traducen en la rotonda de Amute, el bidegorri entre Amute y Jaitzubia, el nuevo edificio de las rederas y el arreglo de la ladera de Iterlimen.

Sagarzazu también se refirió a proyectos que no han seguido adelante: «El traslado del archivo municipal al palacio Egiluz no es viable porque el edificio es protegido. La estructura de madera no puede albergar el archivo y no se puede cambiar esa estructura. Estamos buscando alternativas». Por otro lado, un local del Puntal «se iba a destinar a empresas pero mientras duren las obras del Ayuntamiento está ocupado por Urbanismo».

Sobre el proyecto de aparcamiento subterráneo en la calle Donosti, indicó que «vamos a priorizar la opción de Presa, favorecida por la construcción próxima de VPOs». Por último, apuntó como pendientes las reurbanizaciones de «la primera parte de la calle Santiago y de Arrantzale Auzoa, pero surgió el problema de la rotonda de Iturriberri y le dimos prioridad».