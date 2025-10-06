EAJ-PNV acusa a Abotsanitz de una «campaña de difamación»

I. A. HONDARRIBIA. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

EAJ-PNV denuncia que «la campaña de difamación que Abotsanitz está llevando a cabo es una auténtica falta de respeto a la ciudadanía y una forma de gobernar basada en la manipulación y la mentira».

Los nacionalistas han salido al paso de las «graves acusaciones» sobre la gestión de Hondarribia Lantzen. «Esta campaña de desinformación solo busca sembrar dudas y ensuciar la gestión realizada durante años con rigor, transparencia y control público».

Por ello, EAJ-PNV pide a a los portavoces de Abotsanitz y EH Bildu que «actúen con la máxima responsabilidad y no contribuyan a propagar falsedades que generan confusión entre la ciudadanía».

El principal partido de la oposición solicita «que el alcalde y los máximos representantes de Abotsanitz y EH Bildu actúen con la máxima responsabilidad, sin permitir mentiras que buscan desinformar y deteriorar la convivencia política».

Añaden los jeltzales que «si realmente creen que existen indicios de irregularidades o una supuesta 'empresa pantalla', que acudan a los tribunales en defensa de los y las vecinas de Hondarribia». En esa misma línea, «ya que las decisiones contaban con el aval y firma de funcionarios municipales, si realmente creen que hubo prácticas irregulares, denuncien también a éstos ante los tribunales».

Además, «si existieron autorizaciones políticas de prácticas irregulares, pedimos que se eleven las denuncias contra todos los grupos políticos que han estado representados en el Consejo de Administración de Hondarribia Lantzen: EAJ-PNV, EA, Hamaikabat, PSE-EE, PP, EH Bildu y Abotsanitz».