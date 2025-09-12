Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ORSA-Hondarribia está completando su decimonovena participación consecutiva en La Concha. ALTUNA

Las dos tripulaciones de Hondarribia quieren remontar mañana en La Concha

La masculina es sexta y en siete segundos están las dos que le preceden y la femenina, última, tiene tres puestos por delante en cinco segundos

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46

Las dos traineras de Hondarribia Arraun Elkartea se presentarán mañana en la segunda jornada de la Bandera de La Concha con intención de remontar posiciones. Y tendrán de su lado las condiciones del campo de regateo que les gustan, con mala mar.

ORSA-Hondarribia fue sexta el pasado domingo, con un sensacional largo de vuelta, y no está lejos de Donostiarra (siete segundos) y Getaria (dos), cuarto y quinto por el momento. Por detrás tiene ventaja de trece y 21 segundos sobre San Juan y Lekittarra.

En La Concha suele haber vuelcos, más si hay mala mar, pero la Ama Guadalupekoa no puede pensar en acercarse a las primeras posiciones salvo enorme sorpresa, puesto que está a 22 segundos de los dos primeros, Zierbena y Orio.

Respecto a lo ocurrido en la primera jornada, el patrón Ioseba Amunarriz explica que «fuimos con la intención de pelear por la tanda y así fue. Estuvimos con Donostiarra peleando un buen rato y al final, por poca diferencia, fuimos segundos».

Recuerda que «el largo de vuelta fue muy bueno. En La Concha hay que intentar no gastar demasiado para fuera. En eso acertamos y volvimos fuertes para adentro»

De cara a mañana, si no puede aspirar a los puestos de honor, ¿por qué va a luchar ORSA-Hondarribia? «Vamos a intentar ganar la tanda. Yo creo que se le puede pasar a Getaria en la tanda, aunque no va a ser fácil porque ellos también andan bien con mala mar. Ganar una tanda en La Concha es algo bonito y con eso nos quedaríamos contentos».

Llevan varios días mirando las previsiones meteorológicas. «Dicen que hay dos metros de ola, yo creo que va a estar movidito, con la marea bajando, o sea que no va a ser el espectáculo del otro día que estaba bare bare. Va a estar movido y será bonito para ver».

En cuanto a si tiene alguna preferencia de por qué calle ir, asegura que «ninguna. Cuando lleguemos allí, veremos qué calle es la buena».

Tres traineras a tiro

Por su parte, Bertako Igogailuak tiene tres traineras a tiro desde la ingrata octava posición que ocupó el pasado domingo. Astillero le aventaja en cinco segundos, a cuatro está Donostiarra y a dos Hibaika. Incluso se puede pensar en dar caza a Zumaia, a catorce segundos pero que remará en la otra tanda.

A lo largo del verano las hondarribitarras han demostrado que es con mala mar cuando mejor se desenvuelven. En esas condiciones llegaron sus mejores resultados de la liga, terceras en Donostia y cuartas en Orio, y también el quinto puesto de la clasificatoria de La Concha.

