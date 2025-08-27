Hasta el domingo para reservar sitio en las zonas de movilidad reducida

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

X. L. G.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:49

El próximo domingo, día 31, finaliza el plazo para que las personas con problemas de movilidad puedan reservar sitio en las distintas zonas habilitadas por el Ayuntamiento para que este colectivo pueda disfrutar de los principales eventos de las fiestas patronales.

La solicitud se deberá realizar a través de un formulario habilitado en la sección de fiestas de la página web del Ayuntamiento o bien acudiendo presencialmente al Servicio de Atención Ciudadano (BAZ) antes del viernes.

Así, las personas con movilidad reducida tendrá un espacio reservado desde el que podrán presenciar los conciertos programados en el escenario de la Benta entre los días 5 y 11 de septiembre. También tendrán una zona propia en la presentación de las cantineras del día 6 en Gipuzkoa plaza, así como en el aurresku de los representantes municipales del siguiente día en Arma Plaza. De cara al Alarde, el Ayuntamiento habilitará espacios en la Bretxa y en Damarri plaza, y en la plaza Martxoak 8 por la tarde.

