Doble cita musical este domingo en el auditorio

La Banda de Música Ciudad de Hondarribia vuelve al auditorio y lo hace con un concierto especial, en el que acompañará al trompetista Rubén Simeó. La cita es este domingo a las 12.30, con entradas a tres euros que se pueden comprar en Arma Plaza y en la web de Kutxabank Tickets. Son el mismo precio y mismas vías para comprar las entradas de forma anticipada para el concierto que el Ensamble Moxos ofrecerá también el domingo en el auditorio, a las 20.00.

Nacido en Vigo en 1992, Rubén Simeó es un virtuoso de la trompeta, que despuntó desde muy temprana edad. Con doce años actuó como solista en el Concierto de Navidad de la Orquesta de RTVE y con catorce fue premiado en el Maurice André Competition de París. Actúa regularmente con grandes orquestas de España de numerosos países europeos, algunos sudamericanos, China y Japón. Su vida musical ha estado siempre inspirada por la figura del gran Maurice André.

El repertorio para el domingo es el siguiente: 'Palladium' (Carl Jenkins, arreglos Andrés Álvarez), 'Can't help falling in love (A. Alvarez), 'Concierto para una sola voz (Saint Proux), 'Tapas de cocina I' (Kees Vlak), 'Cinema Paradise (Love Theme), 'Historia de un amor (J.V. Simeó), 'Green Hornet (Billy May), 'Fandango' (Frank Perkins), 'My way' (J.V. Simeó), 'Livin' on a prayer' (John Bon Jovi, arreglos César Saura) y 'Super Trouper' (J. V. Simeó).

Ensamble Moxos

Por la tarde, a partir de las 20.00, comparecerá el Ensamble Moxos de Bolivia, buque insignia de la ONG Taupadak y que también actuará el sábado 17 en el Centro Cultural Amaia de Irun.

Es la undécima gira europea del grupo, que dirige Raquel Maldonado y que presenta su último disco, '20 años en la carretera'. Inicialmente programado para el 16 de mayo, por problemas de agenda se tuvo que cambiar la fecha del concierto y será este domingo, con actuación a mediodía en Zumarraga y por la tarde en el auditorio.

El disco '20 años en la carretera' es el octavo del Ensamble Moxos, que ha ofrecido más de un millar de conciertos en 23 países. Quienes eran jóvenes estudiantes en las primeras giras son ahora músicos y profesores en la escuela de música de San Ignacio de Moxos, actividad que empezaron a ejercer desde muy temprana edad, incluso mucho antes de tener titulación. Es la la lógica indígena de que quien sabe más enseña a quien sabe menos y ni aquel se jacta por enseñar ni este se humilla por aprender.

Especializado en música patrimonial, el Ensamble Moxos incluye en su repertorio obras de los Archivos Misionales de Moxos y Chiquitos, rescates de la tradición oral indígena y composiciones propias inspiradas en esta última, todo ello con el complemento de las danzas autóctonas.

Recital de piano

Antes del domingo, el sábado también habrá cita musical en el auditorio, con el concierto de los pianistas Jakes Txapartegi, Esther Barandiaran e Iñaki Salvador, a partir de las 19.00 y con entradas a tres euros.