Con votos a favor de Abotsanitz y EH Bildu y en contra de EAJ-PNV y PSE-EE se cerró el proceso para la disolución de Hondarribia Lantzen, sociedad dependiente del Ayuntamiento encargada de gestionar el suelo y cuyo principal cometido en los últimos años ha sido la gestión de Hondartza Kiroldegia.

Con este paso, el Ayuntamiento asumirá directamente todos los bienes, servicios y responsabilidades que hasta ahora gestionaba la entidad, incorporando además al patrimonio el resultado económico de la liquidación. Recibirá un activo neto de 1,64 millones de euros, en los que se incluyen bienes inmuebles; entre ellos Hondartza Kiroldegia y diversos garajes, locales y suelos.