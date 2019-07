«Sé que lo voy a disfrutar porque para mí es un regalo» Andrea Berrotaran, lista para hacer girar la Kutxa hoy frente a la Hermandad. / F. DE LA HERA «Quiero que mi familia y mis amigos se lo pasen igual de bien que yo» E.P. HONDARRIBIA. Jueves, 25 julio 2019, 00:41

A las seis de la tarde, desde la Hermandad, arrancará una de las tradiciones más entrañables de la ciudad con Andrea Berrotaran Iridoy como protagonista. La joven y el resto de la comitiva partirán a esa hora al ritmo de 'Okendori' en dirección a la parroquia para comenzar el acto de la Kutxa Entrega.

Berrotaran realizó su último ensayo el viernes en la calle Mayor. «Lo pasé un poco mal», reconoce. «Desde fuera me dijeron que se me veía bien pero es el único día que me he puesto un poco nerviosa. No hay que bajar demasiada distancia hasta la parroquia pero la cuesta y los adoquines me dieron un poco de respeto».

Inmersa en su día a día, Andrea explica que «he estado bastante tranquila pero el lunes ya me di cuenta de lo cerca que estaba y aparecieron los nervios». En cuanto al número de vueltas, la hondarribitarra continúa sin pensar un número determinado. «Lo que salga. Me da un poco de miedo si hace el calor de los últimos días o incluso si llueve, así que daré las que pueda».

El apoyo de la gente

Desde que Andrea supo que iba a portar la Kutxa ha recibido numerosas muestras de afecto. «La gente está teniendo muchos detalles conmigo», destaca. Entre ellos el de sus amigas, que le organizaron una cena sorpresa hace algunos días en la que le entregaron un regalo. Ayer trabajó por la mañana tras cambiar el turno y pudo disfrutar de una tarde tranquila. «Mis compañeros agradecerán que pase el día tras tanto tiempo hablando de ello», señala entre risas.

En cuanto a sus deseos para esta tarde, la joven espera contar con «una temperatura agradable» y no tiene ninguna duda de que «lo voy a disfrutar mucho. Que me hayan elegido para llevar la Kutxa lo considero un auténtico regalo y estoy muy feliz por ello. Me gustaría que mi familia, mis amigos y todo el que me conoce me vea y se lo pase igual de bien que yo».