«Ver disfrutar a los míos será lo mejor» Viernes, 31 agosto 2018, 01:17

Las niñas a las que cuida y da clases particulares «están encantadas» con la elección de Elixabete como cantinera. «Ya me han dicho que quieren venir a verme a todo, están muy emocionadas, igual que lo estábamos nosotras a su edad. Va a ser un día impresionante y me quiero dejar sorprender porque va a ser todo muy especial. Lo que más ilusión me va a hacer es ver disfrutar a los míos desde las aceras. Mi madre está muy emocionada, pero sobre todo mi padre, que se le notan más los nervios».