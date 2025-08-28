El director Alberto Lasa recibirá la Insignia de Oro el 7 de septiembre El hondarribiarra ha recibido 1.106 votos, 413 han ido para el grupo Sorotan Bele y 354 para María Jesús Berrotaran

Alberto Lasa Ansalas recibirá el próximo domingo, 7 de septiembre, la Insignia de Oro de la ciudad. El Ayuntamiento anunció ayer el resultado del proceso de participación dirigido a elegir la persona o entidad condecorada. Lasa ha sido quien ha recibido un mayor número de votos entre las tres candidaturas propuestas: el hondarribitarra ha obtenido 1.106 votos. El grupo Sorotan Bele ha recibido 413 apoyos, mientras que María Jesús Berrotaran Etxeberria ha quedado en tercer lugar con 354.

1.876 personas censadas en la localidad han emitido su voto en el proceso participativo de este año. El 58% de las votantes han sido mujeres, el 40% hombres y el 2% restante no ha indicado el género.

Lasa es una de los figuras más destacadas de la escena cultural de la ciudad. Director desde 1991 del Coro Parroquial, fundó en 1984 Surbesta Abesbatza con la intención de salir a cantar en Nochebuena y Nochevieja. Renombrado como Goxoki Abesbatza, el cual Lasa sigue dirigiendo durante el Herri Kanta Jaialdia, la inicitiva impulsada por el hondarribitarra está totalmente arraigada en la ciudadanía.

Además, la Insignia de Oro de este año tomó en 1992 la dirección del Alarde de Txistularis, que celebra este domingo su 59 edición a partir de las 12.00 en Gipuzkoa plaza.

Belén Viviente

Al margen del ámbito coral, el director tuvo un papel importante en la recuperación del Belen Viviente a finales de la década de los 80, ya que fue precisamente Surbesta Abesbatza la encargada de retomar su organización.

Lasa también se involucró en politica local al formar parte de las listas del PNV en las elecciones municipales de 2015, en las que Txomin Sagarzazu accedió a su primer mandato.

De esta forma, Alberto Lasa será la tercera persona que recibe la Insignia de Oro por votación popular. El Ayuntamiento puso en marcha en 2023 esta nueva modalidad para determinar quién recibe la medalla: el proceso empieza con una recogida de propuestas. Posteriormente, la Junta de portavoces municipal selecciona tres de las candidaturas y se abre un plazo de votación. En 2023 fue Carol Atxukarro quien recibió el reconocimiento, mientras que el año pasado la premiada fue la bióloga e investigadora Gloria González-Aseguinolaza.