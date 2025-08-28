Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Seis kilómetros de retenciones por un accidente en la AP-8 en Zarautz sentido Donostia
Alberto Lasa dirige al Alarde de Txistularis en la edición del 2022. F. de la Hera

El director Alberto Lasa recibirá la Insignia de Oro de este año

El hondarribitarra ha recibido 1.106 votos, 413 han ido para el grupo Sorotan Bele y 354 para María Jesús Berrotaran

Xabier De la Linde

Xabier De la Linde

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:49

Alberto Lasa Ansalas recibirá el próximo domingo 7 de septiembre la Insignia de Oro de la ciudad. El Ayuntamiento ha anunciado esta mañana el resultado ... del proceso de participación dirigido a elegir la persona o entidad condecorada. El músico y director hondarribitarra ha sido quien ha recibido un mayor número de votos entre las tres candidaturas propuestas, y con una diferencia significativa: el hondarribitarra ha obtenido 1.106 votos. El grupo Sorotan Bele ha recibido 413 apoyos, mientras que María Jesús Berrotaran Etxeberria ha quedado en tercer lugar con 354.

