«Era difícil ganar la bandera pero por un momento lo vimos posible» La Ama Guadalupekoa se impuso en la segunda jornada de A Coruña pero no pudo traer la bandera a casa. / ALEMANY GO fit Hondarribia se trajo 22 puntos de Riazor y recortó uno a Orio, que sigue líder con seis de ventaja Alex Udabe analiza cómo se desarrollaron las regatas en A Coruña I.A. HONDARRIBIA. Martes, 9 julio 2019, 00:21

Comentamos en la previa que GO fit Hondarribia no se llevaba demasiado bien con A Coruña porque había sido segunda, tercera y cuarta en las anteriores visitas. Este fin de semana los hondarribitarras fueron de nuevo terceros (sábado) y primeros (domingo). Se quitaron la espina a medias, ya que el triunfo no se pagó con bandera al jugarse ésta a doble jornada.

Por momentos los de Orbañanos se vieron ganadores, al sacar a Orio más segundos que los once que habían ganado de renta los amarillos el primer día. Incluso fueron líderes virtuales de la clasificación general. Pero Orio reaccionó, ganó la bandera por tres segundos y limitó la pérdida de puntos. Tras la doble cita coruñesa, la diferencia respecto al líder es ahora de seis puntos (uno menos), mientras que el tercero, Santurtzi, está a cuatro (solo uno respecto a Zierbena antes de pasar por Galicia ).

Regatas Bilbao 4º Zierbena 4º Santander 1º Lekeitio 4º A Coruña (1) 3º A Coruña (2) 1º General 1 Orio 67 1 GO fit Hondarribia 61 3 Santurtzi 57 4 Zierbena 56 5 Donostiarra 54 6 Urdaibai 45

Sin bandera, pero con un triunfo parcial, 22 puntos de 24 puntos y recortando al líder y aventajando al siguiente, el fin de semana de GO fit Hondarribia en Galicia ha sido de nota muy alta.

Dos muy buenas regatas

Alex Udabe, que cumple su cuarta temporada en Hondarribia, lo corrobora. «El sábado hicimos muy buena regata. La calle cuatro era muy difícil como se vio en las tandas anteriores y en esas condiciones acabar terceros fue buen resultado. Lástima que Orio nos sacó once segundos y que la bandera se ponía muy difícil».

Así, el domingo Go fit Hondarribia salió al agua con solo un objetivo: «Los doce puntos. No podíamos pensar en la bandera porque Orio, con lo regular que está siendo, no iba a fallar».

Pero a punto estuvo de darse la remontada, porque para la primera ciaboga los hondarribitarras aventajaban en ocho segundos a Orio y llegaron a tener hasta doce de renta. Udabe reconoce que «ahí empezamos a pensar que se podía conseguir la bandera pero también creo que en el segundo largo pagamos un poco la ansiedad, la sensación de ver que podíamos remontar».

Cuenta el de Usurbil, que este año ha remado en cinco de las seis regatas disputadas, que «en el viaje de vuelta vimos la regata y se aprecia cómo Orio mantuvo la cabeza fría, sin cambiar la remada. Está siendo muy regular y en Santander también se vio cómo siguieron a lo suyo y casi nos remontaron».

Salvo que Santurtzi o Zierbena se metan en la pelea, por ahora parece que la Liga Euskolabel ACT es cosa de dos y Udabe cree que «es posible recortar esa diferencia. Más veces puede pasar como el domingo, que dos barcos se metieron entre nosotros y Orio. De hecho, cuando llegamos pensábamos que Orio había sido segundo y luego cuando supimos que era cuarto nos llevamos una alegría».

Aunque ve a su equipo segundo, Udabe advierte que «la liga no es el objetivo principal único. Queremos ir regata a regata, si se puede conseguir banderas, y seguir vivos al final de julio. Para mí, si la diferencia no pasa de diez puntos, seguirá siendo posible alcanzar a Orio». Y añade que «a partir de ahora creo que podemos ir mejorando nuestro rendimiento».

Las próximas citas serán el sábado en Donostia, el domingo en Castro Urdiales y el miércoles 17 el Campeonato de Gipuzkoa, en Donostia.

Las chicas, terceras

En la Liga Euskotren femenina, Bertako Igogailuak Hondarribia dejó en A Coruña las malas sensaciones del primer fin de semana. El tercer puesto del sábado sirvió a las hondarribitarras para acercarse a un punto de Donostiarra y el domingo volvieron a ser cuartas pero a solo dos segundos de su gran rival en la lucha por la permanencia.

Por su parte, la segunda tripulación masculina fue sexta en la 'III Mutrikuko Yurrita Group Bandera' y sigue sexta en la clasificación de la Liga ARC-2.